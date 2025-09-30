Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Leléptünk” - férjével együtt elhagyta az országot Metzker Viki

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 10:55
A közösségi oldalán jelentette be a szexi lemezlovas.
Metzker Viki igen aktív a közösségi oldalán. A dögös DJ előszeretettel oszt meg ott különböző szexi fotókat a rajongóival.

Metzker Viki a férjével együtt elhagyta az országot Fotó: Máté Krisztián

A lemezlovas most egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy nem várt bejelentéssel érkezett. Metzker Viki elárulta, hogy elhagyta az országot, de nyugalom csak egy nyaralás erejéig lesz távol hazánktól. A képek alapján pedig az is kiderült, hogy nem egyedül ment, férje is vele tartott Ciprusra.

Leléptünk

- írja posztjában Metzker Viki.

Mutatjuk a szexi DJ nyaralós fotóit:

