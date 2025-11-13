Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Kapcsolatáról vallott Megyeri Csilla: Ilyen szabályokat állítottak fel

Nicola Sarciá
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 07:00
Megyeri Csillagyerek
A híres modell idén jelentette be, hogy párjával babát várnak. Megyeri Csilla most a Ki vagy Te valójában podcastben mesélt szerelmével együtt a kapcsolatukról.
Bors
A szerző cikkei

Megyeri Csilla nemrég a hot! magazinnak adott interjút, ahol beavatta a rajongókat a terhesség nehézségeibe. Úgy tűnik, a modell nagyon jól viseli ezt az időszakot és nem fordultak elő kisebb problémák sem. Csilla akkor elárulta, hogy szeretné, ha párja is jelen lenne a szülésnél.

Megyeri Csilla
Megyeri Csilla kislánya a terhesség alatt nem okoz neki problémát (Fotó: Brandini.Co)

A sztárpár boldogabb nem is lehetne kapcsolatukban, ám azelőtt Nicola nem nagyon volt tisztában Csilla ismertségével.

Nem tudtam, hogy ki az a Megyeri Csilla. Hallottam már a nevét, de mivel nem nézek tévét, ezért fogalmam sem volt, hogy mivel foglalkozik, meg hány követője van. Az ilyenekkel egyáltalán nem voltam tisztában

– árulta el Megyeri Csilla párja.

Megyeri Csilla megtalálta az igazit

Végre egy határozott, maszkulin férfi, aki nem szeretne irányítani. Természetesen vezet az utamon és rámutat a hibáimra, illetve néhol csiszol rajtam, de egyáltalán nem akar engem irányítani

– számolt be Nicola-ról a korábbi műsorvezető, aki néhány héttel ezelőtt születendő gyermeke nevét is elárulta.

293A8081
Megyeri Csilla augusztusban jelentette be az örömhírt (Fotó: Ripost)

Kapcsolatuk rendkívül erős Megyeri Csilláéknak, amibe belefér néhány kisebb szabály, mint minden átlagos párnak.

Nem szereti, ha kiteszi a mellét vagy a fenekét, esetleg túl kirívóan öltözködik. Instagramon pedig nem tetszik neki, ha valaki követi az exeit vagy az olyan embereket, akikhez volt bármi köze

– mesélte Csilla párjáról a Ki vagy Te valójában podcast műsorában. Nicola elárulta, hogy nincs rossz kapcsolata a saját exeivel, de mivel nem élete részei, ezért nem tartja velük a kapcsolatot.

Megyeri Csilla sajátjaként szereti Nicola kisfiát

Mivel én korán járok dolgozni, ezért Csilla szokta bölcsibe vinni. Ha velünk van a kisfiam, akkor általában ő is hozza el, de ha úgy végzek a melóba, akkor persze rohanok érte. Valójában szerintem Csilla többet van egy nap a gyerekkel, mint én

– vallotta be Nicola, akinek 2023-ban született kisfia.

 

