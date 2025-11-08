Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Nem bírta tovább, elsírta magát a Megasztár versenyzője: „A stressz miatt jön ki néha rajtam, nem a szomorúság miatt volt…”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:00
Egyre nagyobb a tét, így nem csoda, hogyha egyre több versenyző borul ki. A Megasztár egyik favoritja könnyekben tört ki, amiért hirtelen sok negatív kritikával illették.
Bors
A szerző cikkei

Bíró Csongor Vitéz eddig hiba nélkül menetelt a TV2 Megasztárban, a múlt héten azonban váratlan fordulat történt: a korábban dicsért fiatal tehetség ezúttal nem kapott csillagot a mesterektől, és komoly kritikák érték a produkcióját. A versenyzőt láthatóan megviselte a helyzet, különösen az, hogy Curtis tiszteletlennek nevezte, amiért értékelés közben grimaszolt. Az addig magabiztos Csongi a színfalak mögött el is sírta magát – most pedig őszintén elmondta, mi zajlott le benne a történtek után.

A Megasztár fiatal tehetségét váratlanul érte a kritika (Fotó: Mediaworks)

A Megasztár versenyzője nem értett egyet a mesterek véleményével

Saját magammal teljes mértékben elégedett voltam. Azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzám, szintén pozitív visszajelzést adtak a produkcióm után” – kezdte őszintén az énekes, akit nagyon megérintett a mesterek reakciója. Elmondása szerint nem a kritikától rendült meg, hanem attól, hogy hirtelen és egy időben zúdult rá minden

Három mesterrel szemben képviseltem egy elég drasztikus véleményt, ezért nem tudtam tökéletesen lereagálni a szitut

– magyarázta Marics Peti tanítványa.

Könnyekben tört ki

A fiatal énekes azt is elárulta, hogy a könnyei nem a szomorúság, hanem a feszültség miatt törtek elő belőle: „A stressz miatt jön ki néha rajtam, nem a szomorúság miatt volt…” – mondta Csongi, aki szerint a helyzet sokkal inkább tanulságos volt, mintsem fájdalmas. A versenyző a kritikák ellenére sem tört meg, sőt, új lendületet kapott: a következő adásban egy teljesen más oldalát szeretné megmutatni.

 Curtisnek nem tetszett Csongi viselkedése (Fotó: Máté Krisztián)

Egy ikonikus magyar dallal érkezik

„Lassú dallal készülök, autentikus produkció lesz. A Viszlát nyárt fogom előadni az AWS-től, akusztikus verzióban” – árulta el, majd hozzátette, hogy számára most az önismeret került a középpontba: 

Úgy érzem, elindultam egy jó úton a műsor alatt, ami az önismeretemet illeti. Nem az volt a célom, hogy tiszteletlen legyek. Csak teljesen új volt nekem a helyzet, hogy az egész műsor alatt egy kritikát sem kaptam, és most hirtelen rám zúdították az egészet

– szögezte le az énekes.

Újult erővel megy tovább

Bíró Csongor Vitéz tehát nem tagadja, mennyire megérintette a múlt heti adás, ugyanakkor igyekszik a nehéz pillanatokat építően kezelni. Mint mondja, a műsorban való részvétel sokkal többről szól számára, mint a versenyről – önmagát is jobban megismeri közben. Bár a legutóbbi adásban megtört egy pillanatra, úgy tűnik, a Megasztár egyik legígéretesebb fiatal versenyzője továbbra is magabiztosan halad a döntő felé.

 

