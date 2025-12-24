Karácsonyi tragédia: Mary Zsuzsi 14 évvel ezelőtt lett öngyilkos, így néz ki most a sírja – Videó

Tizennégy évvel ezelőtt, 2011. december 24-én tragikus hír árnyékolta be a karácsonyt és a szentestét. Akkor érkezett ugyanis a hír, hogy Mary Zsuzsi meghalt. Öngyilkos lett a szeretet ünnepén.

Mary Zsuzsi 14 évvel ezelőtt önkezével vetett véget az életének (Fotó: Archív)

Mary Zsuzsi halála az egész országot megrázta. Pedig az énekesnő nem volt magányos, a kívülállók számára egész biztosan nem. Korábban akadtak ugyan konfliktusai a gyermekei apjával, Klapka Györggyel, de ezek addigra rendeződni látszottak. Mi sem mutatta ezt jobban, minthogy azon a balvégzetű napon két kisebb gyerekükkel együtt ülték körül az ünnepi asztalt. Volt férje, a 2017 januárjában elhunyt üzletember, Klapka György a tragédia után így nyilatkozott róla.

„Zsuzsi korábban összeveszett a fiunk­kal, Dennis-szel, és a lányunkkal, Sandy-vel is voltak afférjai, mióta beteg lett. Elhatároztam, hogy karácsonykor kibékítem őket. Így is történt, együtt ebédeltünk december 24-én, ahogy a családok általában. Mindenki kapott ajándékot, és átöleltük egymást. Zsuzsin nem látszott, hogy bármi baj lenne, de a hét hónapos teljes alkoholmentesség után akkor, ott egyedül megivott egy üveg pezsgőt. Tudtuk, zavarja a betegsége és a hirtelen felszedett negyven kiló, de nem látszott boldogtalannak. Dennis-ék a haza tartó vonathoz mentek, Sandy-ék pedig a kedvese szüleihez indultak vacsorázni. Zsuzsi visszament a lakásába. Este hétkor telefonált kétségbeesve a nővére, hogy nézzük meg, mi van a húgával, mert a telefonba azt mondta neki, hogy öngyilkos lesz, mert nem bírja elviselni a megváltozott külsejét, egyedül érzi magát, nem akar így élni tovább”

– mesélte akkor megrendülten Klapka György.

Mary Zsuzsi sírjában valójában senki sem nyugszik

Bár Mary Zsuzsi temetése urnás volt, a szomorú sorsú énekesnőnek áll egy síremléke a Fiumei úti sírkert végében. A sírkövet külföldön élő fia, Cristian állította, a TikTok Temetőtúrák nevű oldalára pedig most felkerült róla egy videó.

A felvételből kiderül, hogy Mary Zsuzsi sírja gondozottnak mondható, látszik, hogy a mai napig nem feledik. Vélhetően december 24-én, a szörnyű évforduló napján is kerül majd rá friss virág és néhány mécses.