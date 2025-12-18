Nem hatotta meg a rajongókat Majka: elküldték melegebb éghajlatra

Megdöbbentette a rajongókat Majka legújabb bejelentése, amelyben az ózdi rapper maga vallotta be, hogy ittasan ült a volán mögé. Alig tett meg azonban pár száz métert, máris igazoltatták a rendőrök, így - talán - nem lett nagyobb baj. Bár szánta-bánta bűneit, a rajongókat már nem tudta meghatni.

Majka ittasan vezetett, de a rajongókat nem hatotta meg a bocsánatkérése- Fotó: Máté Krisztián

Bár Majka a saját Facebook-oldalán korlátozta a hozzászólást a posztja alatt, a rajongók bizony megtalálják a módját, hogy véleményüket a rapper orra alá dörgöljék. Hiába a beismerés és a felelősségvállalás, Majkába kemény szavakkal álltak bele a kommentelők. Azt a legtöbben máris tudni vélik, hogy ugrott Majka jogsija (hiszen zéró tolerancia van az ittas vezetés kapcsán Magyarországon), ám sokan nem álltak meg ennyinél.

"Nem csak ittas, de por is van benne" - vélte az egyik hozzászóló.

"Mondjuk inni nem muszáj és volán mögé ülni főleg nem. De én arra lennék kíváncsi, hogy nála is zéró tolerancia lesz-e és ugrik a jogsi, vagy ő megússza, mert celeb??" - tette fel a kérdést Attila.

"Ő mikor nem piás, van olyan?"

"Semmitérő f.szfej"

"Rossz alkoholista/ drogos, szégyen ilyen emberrel büszkélkedni".

"Hát, akkor kell még pénz, pénz, pénzecske, oszt elvisz a taxi...."