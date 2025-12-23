Óriási hírt jelentett be Mága Zoltán - jótékony célra fordítja az újévi koncert bevételeit

Nagy hírt osztott meg Facebook-oldalán Mága Zoltán, miszerint a holnapi budapesti koncertjének jegybevételeit jótékony célra fordítja.

Jótékony célra fordítja koncertje bevételt Mága Zoltán Fotó: Facebook/Mága Zoltán

Állami gondozásban lévő gyermekeken segít Mága Zoltán

A magyar zenész nagy örömmel jelentette be, hogy az újévi koncert jegyeinek bevételéből egy mobilházat vásárolnak az állami gondozásban lévő gyermekek számára.

Ez a mobilház táboroztatásra, és közösségi együttlétekre ad majd lehetőséget nevelőszülőknek és gyermekotthonokban élő gyermekeknek

- emelte ki a Mága Zoltán.

A zenész arra is felhívta közönsége figyelmét, hogy a jegyek december 24-én 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatóak meg, és ezen a napon eladottak teljes bevételét a mobilház megvásárlására fordítják.

Hiszem, hogy a nehéz sors nem lehet megkülönböztetés alapja. Minden gyermeknek ugyanakkora figyelem, esély és támogatás kell. Ez közös társadalmi felelősség!

- zárta le rövid monológját.