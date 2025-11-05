Mága Zoltán és a magyar zenészek ismét meghódították Amerikát

„Amennyi adomány Amerikában összegyűlt, ugyanekkora összeget ajánlok fel a magyar gyermekkórházak támogatására, a Budapesti Újévi Koncert bevételéből. Mert először otthon kell segítenünk, Magyarországon, és ha tudunk, onnan tovább, bárhol a világban” – mondta Mága Zoltán.

Kiemelkedő szakmai és erkölcsi sikerrel zárult Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész nagyszabású amerikai turnéja, amely Washingtonban, Philadelphiában, Los Angelesben és New Yorkban mutatta be a magyar zene szépségét, a nemzeti összetartozás üzenetét és a jótékonyság erejét. A koncertsorozat nemcsak művészi diadalt, hanem mély emberi és diplomáciai küldetést is beteljesített: a zene erejével vitt reményt, szeretetet és hitet a világ egyik legnagyobb kulturális színpadára.

Fotó: Picasa

A szabadság és a nemzeti összetartozás üzenete Washingtonban

A turné első állomása a washingtoni Kennedy Center volt, ahol Mága Zoltán és művésztársai hatalmas sikerrel léptek színpadra. Az est a magyar kultúra, a szabadság és a keresztény értékek méltó képviselete volt a nemzetközi közönség előtt. Az eseményen Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete köszöntötte a közönséget, méltatva a magyar művészet nemzetközi rangját és Mága Zoltán kulturális misszióját. „Mága Zoltán művészete a magyar lélek, a tehetség és a nemzeti értékek hiteles képviselete a világban. Washingtonban ma Magyarország szólt, zenében, szívben és hitben” – hangsúlyozta a nagykövet. A közönség hosszan tartó álló tapssal köszönte meg az előadást, amely méltó nyitánya volt az Egyesült Államokban megkezdett turnénak. „A Kennedy Centerben a zene újra összekötött bennünket. Minden hang a magyar lélek üzenetét hordozta a hit, a szeretet és a hazaszeretet erejét” – fogalmazott Mága Zoltán.

Fotó: Picasa

Megemlékezés az ’56-os hősökről Magyarország washingtoni nagykövetségén

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a washingtoni magyar nagykövetségen került sor a nemzeti megemlékezésre, ahol Mága Zoltán zenéjével tisztelgett a hősök előtt.

Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az Egyesült Államok több minisztere, valamint nagykövetek és diplomaták sora vett részt. „Az ’56-os hősök bátorsága ma is arra tanít bennünket, hogy szabadságunkat, hitünket és nemzeti önállóságunkat mindig meg kell őriznünk békésen, de határozottan” – mondta Mága Zoltán.