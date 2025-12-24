Lola és az anyaság: kávét immáron csak hidegen

Lola 2025-ös éve vélhetően élete egyik legjobbja lesz örökké, hiszen idén megszületett kislánya, Lenka, akire oly sokat várt. A csöppség azok után érkezett meg ráadásul édesanyjához, hogy az orvosok sorra mondták az énekesnőnek: egészségügyi állapota miatt nem biztos, hogy képes lesz természetes úton teherbe esni. Lenka mégis megérkezett és Lola úgy véli, ez a legjobbkor történt. Gyermeke születése óta napjai azonban sokkal mozgalmasabbak, hiszen Lenka minden pillanatában igényli őt. Ez pedig egyet jelent: ha koffein töltetre is van szüksége, a kávét akkor is csak hidegen tudja fogyasztani.

Lola napjai kislánya születése óta rendkívül mozgalmasan. / Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola őszinte vallomása: kávé hidegen

Az életben szerintem sok minden azon múlik, hogyan állunk a dolgokhoz. Azt gondolom, borzasztó szerencsés vagyok, mert én tényleg szeretem a kihűlt kávét!

- árulta el az énekesnő, aki szülését követően kilenc héttel már újra dolgozott, egy jótékonysági eseményen lépett színpadra.

Egy ismerősöm szervezte az estét, és Harsányi Levente megkérdezte, hogy nincs-e kedvem elmenni pár órára. Megígértem, de kellett egy nagy levegő, mert nőként ez egy hatalmas dolog. Napokkal előtte készültem, mert nem lehet csak úgy öt órára elugrani. Ebben óriási segítség volt a férjem, aki nagyon jól bánik a kislányunkkal. Attól viszont nagyon féltem, hogy hogyan fog menni, mert a gondolataim 99 százaléka a gyerekem körül forog. De nagyon jól ment, és mire hazajöttem, Lenka mosolyogva aludt. Ez nagyon megnyugtató volt

- nyilatkozta korábban.