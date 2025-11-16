Lola megrázó vallomása a szülésről: Végig küzdöttem az egészet

Még csak nem rég született meg a magyar énekesnő, Lola kislánya, de már is visszatért a mindennapokhoz a sztár.

Lola kislánya születése után sem adja fel hobbijait

Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola tisztában van vele, hogy hosszú út áll előtte

Közösségi oldalán jelentkezett be az énekesnő, ahol éppen egy jógaszőnyegen ül. Lola elárulta, hogy azt gondolta majd úgy fog visszatérni szeretett tevékenységéhez, mintha mi sem történt volna, de ez nem így történt.

Eltelt 6 hét a szülés óta. Hatalmas reményekkel elindultam ma reggel jógázni, majd végig küzdöttem az egészet, mert azt vártam, hogy minden ugyanúgy megy majd mint hónapokkal ezelőtt

- kezdte.

Nem volt neki egyszerű megértenie, hogy mi történik vele.

„A jelenlegi testem nem ismerem. Nem tudom mit bír el, nem tudom mi esik jól neki. Az elmémet pedig képtelenség lecsendesíteni” - folytatta Lola.

Még eközben sem tudta elfelejtni kislányát, aki folyton a gondolataiba van, akkor is, ha éppen nincsen vele.

Végig az járt a fejemben, hogy mit csinálhat a kisbabám. Mosolyogva aludta át ezt az egy órát és erről videós bizonyíték is van.

Hozzátette, hogy az a lényeg, hogy az első lépést megtette célja felé. „A lényeg, hogy megtettem az első kis lépést, ott voltam, mozogtam és napról-napra újra jobban megy majd minden.”

A rajongók pozitívan álltak az énekesnő által leírt dologhoz, olyan is volt, aki megnyugtatta a saját tapasztalása alapján, hogy ne aggódjon hasonló cipőben jár, tudja miről beszél, nem kell aggódnia.

Én 11 hónapja, nem ismerem ezt a testet, de kárpótol, hogy egy gyönyörű kisfiú anyukája vagyok!

Ne aggódj lesz majd jobb is, sokan vagyunk így ezzel!

Míg mások a szülés utáni formáját is megdicsérték: „Lesz az majd jobb is, ne aggódj, Róma sem egy nap alatt épült, de amúgy a jelenlegi formában is csodaszép vagy” - fűzték hozzá.