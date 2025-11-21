Keményen beleálltak a terhessége miatt Lolába

Lola, aki korábban a hot! magazinnak mesélt az anyaságról, most komoly kritikát kapott közösségi oldalán való jelenlétéért. Az énekesnő elmondása szerint élete legboldogabb időszakát éli gyermeke mellett és még egy ideig nem tervez visszatérni a televízió képernyőjére. Lola attól fél, hogy rossz példát mutat követőinek, mivel már most alig látszanak rajta a szülés nyomai.

Lola gyermeke csupán egy hónapja született, de máris kezd visszatérni az énekesnő régi formájába (Fotó: Zsolnai Dóri)

Lola rendkívül aktív közösségi oldalain, ahol naponta posztol az anyaság szépségeiről. Az egyik követője felkérdezte az énekesnőt a bejegyzések hitelességéről.

A nehezebb napokról is fogsz posztolni? Úgy hitelesebb, mert az anyaság nem ilyen cukormáz

– írta egyik rajongója a korábbi műsorvezetőnek, aki terhessége alatt is kapott kritikákat.

Lola reagált követője kérdésére

Melyik rész cukormáz a posztjaimnak? Rengetegen elmondták nekem, hogy élvezzem az életet, mert a szülés után pokol lesz minden. Számomra idegenektől kellett végig hallgatnom, hogy onnantól majd mindennek vége és szörnyű lesz az élet. Semmire nem lesz időm. Attól függetlenül, hogy vannak nehezebb pillanatok, minden fontos dologra van időm és azt érzem, hogy most élek csak igazán

– válaszolta az énekesnő.

Lola férje sok mindenben segít az énekesnőnek, amiért rendkívül hálás az újdonsült anyuka (Fotó: Zsolnai Dóri)

Lola rengeteg támogatást kap ebben az időszakban

Van egy támogató férjem, családom és barátaink is mellettünk állnak. Mindenki a saját élményeit osztja meg, nekem pedig jelenleg nincs olyan nehézségem, amit ne tudnék megoldani. Nem érzem azt, hogy bármiről le kellene maradnom, nem tizenévesen szültem gyereket. Bőven éltem, utaztam, szórakoztam, valóra váltottam az álmaim

– folytatta Lola Instagram-oldalán. Az énekesnő korábban lapunknak is elmesélte, hogy nem akar rossz példát mutatni az embereknek, amiről most követőinek is beszámolt.

Vannak nők, akik nagyon megszenvedik az első időszakot és vannak olyanok, akik élvezik. Egyikünk sem jobb a másiknál, csupán máshogy reagálunk a helyzetekre. Mások a gyerekeink és más az élethelyzetünk

– fejezte be gondolatait. Az énekesnő nem mutat valótlan képet közösségi oldalán, csupán egy életvidám képet mutat magáról, mivel a való életben is ilyennek ismerhették meg a rajongók.