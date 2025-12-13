L.L. Juniort csúnyán zavarba hozták egy étteremben: „Bekaplak...”

L.L. Junior, vagy ahogy sokan ismerik, Mr. Raggamoffin már évtizedek óta a hazai könnyűzenei élet egyik legmegosztóbb figurája. Frey Tímea pedig nemcsak szépségével, hanem karakteres személyiségével is gyorsan belopta magát a rajongók szívébe. Kettejük kapcsolatát sokáig a se veled, se nélküled dráma jellemezte, de nemrég hivatalosan is felvállalták szerelmüket. Most pedig ismét gondoskodtak arról, hogy legyen miről beszélnie a bulvárvilágnak: ez az Insta-videó lett az új szenzáció.

L.L. Junior Timi oldalán rátalált a boldogságra (Fotó: Bors)

L.L. Junior és Frey Timi vacsorája új fordulatot vett

A szerelmespár egy hangulatos étteremben töltötte az estét, amikor is Timi huncut mosollyal az arcán üzent Juninak: „hamm bekaplak”. A jelenetet ő maga rögzítette, majd néhány másodperc múlva már landolt is az Instagramon. Junior reakciója pedig egyszerűen felbecsülhetetlen volt: a szeme konkrétan fennakadt, mintha egyszerre lepődött volna meg és próbálta volna leplezni a zavarát. A rajongók pedig azonnal ráharaptak a tartalomra.

A videó futótűzként terjedt – a rajongók imádták

A sztori percek alatt bejárta a közösségi médiát, és pillanatok alatt érkeztek a reakciók minden irányból. Volt, aki szerint Timi aranyos és természetes, mások inkább kínosnak érezték a jelenetet – de egy valamiben mindenki egyetértett: Junior arckifejezése mindent vitt. A páros mindig tudja, hogyan tartsa fenn a figyelmet, és most sem hazudtolták meg magukat. A videó alatt olyan tempóban gyűltek a kommentek, hogy sokan már azt találgatták, vajon mennyire volt spontán a pillanat. Persze az is lehet, hogy csak az ételnek szólt ez a kacér mondat...

L.L. Junior Frey Timi megszólalása után boldogan vetette bele magát az éjszakába (Fotó: Instagram/ Frey Timi)

Tovább robogtak az éjszakába – L.L. Junior barátnője is adta a hangulatot

A vacsora után azonban nem ért véget a történet. Timi sztorija szerint a pár útnak eredt, és Junior egyik zenéjére indultak tovább a „hosszú éjszakába”. A sejtelmes lepattanásukból ítélve korántsem ért véget az este ott, ahol a kamera kikapcsolt. A rajongók már most várják a folytatást, mert a páros úgy tűnik, új korszakba lépett: felszabadult, merész és szórakoztató.