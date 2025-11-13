Gyanakodnak a netezők: L.L. Junior plasztikai sebésznél járt?

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata újra lázba hozta az internetet. A páros egy elegáns lépcsős fotóval jelentkezett be a minap, amelyen láthatóan boldogok és összhangban vannak – a kép végén pedig egy csók zárta a különleges pillanatot. A poszt alatt azonban elszabadultak a vélemények. A kommentelők szerint Junior Timi mellett látványosan megfiatalodott, mások viszont biztosak abban, hogy a friss külső mögött plasztikai beavatkozás áll.

L.L. Junior Frey Tímea oldalán látványosan megfiatalodott (Fotó: Instagram/L.L. Junior)

L.L. Junior fiatalodik, vagy jó a plasztikai sebésze?

A rajongók nagy része azonnal dicsérni kezdte az ikonikust párost.

Szépek vagytok, Junior, te fiatalodsz Timi mellett! Ragyogtok együtt!

A hangulat elsőre idilli volt, ám a kommentszekció nem maradt sokáig békés. Egy felhasználó odavetette:

Nyilván jól néz ki, ha már plasztikai műtétje volt

– és ezzel el is indította a lavinát.

A rajongók között perceken belül heves vita robbant ki. Volt, aki védelmébe vette Juniort.

A plasztikázást azért találták ki, hogy igénybe vegyék, ha valaki úgy érzi, szüksége van rá.

Mások viszont csúnyán betámadták. A plasztikai pletyka olyan gyorsan terjedt, hogy még a Redditre is kikerült egy poszt arról, hogy L.L. Junior "állítólag" rendszeresen látogatja a plasztikai sebészt. Bár erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs, a Reddit-felhasználók hosszú vitába keveredtek arról, mennyire "természetes" Junior megújult arca. Egyesek szerint "túl tökéletes" a bőre, mások pedig úgy vélik, csupán a jó fény, a smink és a Timi melletti boldogság teszi fiatalossá.

L.L. Junior plasztikai sebészhez jár? (Fotó: Instagram/L.L. Junior)

Forró poszt, csípős kommentek

Bár a közös kép alapvetően romantikus hangulatot áraszt – Junior és Timi egy csókkal zárták a fotózást –, a hozzászólások között egyre élesebbé váltak a reakciók. A rajongók imádják, a kritikusok szurkálódnak, és a netezők szerint a páros minden egyes posztja „valóságshow-értékű”. Egy biztos: akár plasztika, akár boldogság, L.L. Junior külseje tényleg feltűnően megváltozott az utóbbi hónapokban. Az internet pedig sosem hagyja szó nélkül, ha valaki túl jól néz ki.

Újabb városi legenda?

A legfrissebb Instagram poszt tehát nemcsak egy csókról és egy boldog párról szól, hanem újabb közösségi vitáról is. L.L. Junior neve most nem egy új dal vagy fellépés miatt pörög, hanem egy fotó és néhány plasztikás komment miatt. A Redditen terjedő pletyka talán csak újabb városi legenda, de az biztos, hogy Junior és Timi minden egyes közös megjelenésükkel garantáltan beszédtémát adnak a közönségnek. Az internet népe pedig eldöntheti: a fiatalság titka a szerelem – vagy a szike.