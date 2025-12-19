Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Meg is téptek" – Mi történt? Külföldön támadták meg a magyar sztárt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 17:00
Csak egy nyugodt kiruccanásra vágyott a hazai celeb, ám teljes rémálommá vált az utazás. Lil G-t Zakopaneban érte támadás.

Vőlegényével utazott el a síelők kedvenc üdülőhelyére a fitnesz modell, ám olyasmi történt, amire senki sem számított. Egy állat rohant neki Lil G-nek, és meg is tépte a haját.

Lil G egy papagáj áldozata lett
Lil G párjával vakációzott amikor állattámadás áldozata lett Lengyelországban (Fotó: Szabolcs László)

Lil G utazása rosszul alakult

Laskai Lili, művésznevén Lil G és testépítő vőlegénye elhagyták az országot, hogy felfedezzék a lengyel síparadicsomot, Zakopanet. A fiatal sztár Instagram-oldalán osztotta meg követőivel milyen izgalmas élményekben van része kedvesével, ám egy incidens sajnálatos módon beárnyékolta az utazást.

Lil G és párja állatsimogatóba mentek, ahol különböző állatokat etettek. Úgy tűnik az egyik madár nem élvezte annyira a látogatók társaságát, mint fordítva: egy papagáj hirtelen rászállt a fitnesz modell fejére és csúnyán megtépte a hajkoronáját.

A traumatikus esetről felvétel is készült amelyet maga Lili osztott meg rajongóival közösségi oldalán egy 24 órán keresztül elérhető történetben.

A videón jól látszik, hogy az egykori énekes kellőképpen megijedt a hatalmas madártól, ennek ellenére a baleset után is hagyta, hogy papagájok tömege fészkeljen a hajában.

A nagyok meg is téptek, de azért cukik voltak

 – kommentálta az esetet a fiatal lány.

Lil G Zakopaneba utazott kedvesével
Lil G-t egy papagáj tréfálta meg (Fotó: Instagram / Lil G)

Lil G vőlegényére mindenben számíthat 

Lil G és Horváth Márk testépítő, idén májusban jegyezték el egymást, a két szerelmes boldogsága pedig azóta is felhőtlen. A korábban Halastyák Fannival, vagyis Nemazalány oldalán zenélő Lili nem rég súlyos betegségéről vallott. A fiatal sztár pánikbetegséggel küzd, a gyógyulás pedig nehezebb folyamat, mint remélte, azonban szerelme mindenben maximálisan támogatja.

Ha kérném és tehetné mindig mellettem lenne, de ez nem megoldás. Nagyon érdekes, hogy ha ő mellettem van, nincs rohamom. Biztonságérzetet ad, ő a támaszom, de ezt nekem kell megoldanom

 – nyilatkozta korábban a nyíregyházi rapper. 

 

