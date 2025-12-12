Átlátszó kezeslábas, mini rózsaszín ruha - Lékai-Kiss Ramóna nehéz döntés elé állította az embereket

A Sztárban Sztár All Stars szezonjának végeztével az emberek elkezdtek visszatekinteni az izgalmas fellépésekre, pillanatokra, megjelenésekre, ebből pedig a műsor egyik zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna sem maradhatott ki.

Lékai-Kiss Ramóna így emlékezett vissza a Sztárban Sztár All Stars szezonjára.

Lékai-Kiss Ramóna 14 héten keresztül varázsolta el a nézőket nemcsak személyiségével, hanem látványos öltözeteivel is.

Ramóna hétről hétre teljesen más stílust öltött magára: volt, hogy mini, rózsaszín habruhába bújt, máskor fekete, átlátszó kezeslábasban állt a kamerák elé. Mindegyik szett más-más oldalát mutatta meg színes egyéniségének.

A műsor Dér Heni győzelmével zárult szezonjának heteit Lékai-Kiss Ramóna egy Instagram-bejegyzésben idézte fel, és megosztotta, milyen ruhákat viselt az adásokban.

Bár nem árulta el, neki melyik volt a kedvence, követőit arra biztatta, hogy ők válasszák ki a számukra legszebbet – nehéz döntés, az biztos, hiszen mindegyikben csodálatosan festett Lékai-Kiss Ramóna.

Lékai-Kiss Ramóna idei Sztárban Sztár ruhadarabjait ide kattintva tekintheted meg.