Átlátszó kezeslábas, mini rózsaszín ruha - Lékai-Kiss Ramóna nehéz döntés elé állította az embereket

A Sztárban Sztár All Stars szezonjának végeztével az emberek elkezdtek visszatekinteni az izgalmas fellépésekre, pillanatokra, megjelenésekre, ebből pedig a műsor egyik zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna sem maradhatott ki.
Lékai-Kiss Ramóna 14 héten keresztül varázsolta el a nézőket nemcsak személyiségével, hanem látványos öltözeteivel is.
Ramóna hétről hétre teljesen más stílust öltött magára: volt, hogy mini, rózsaszín habruhába bújt, máskor fekete, átlátszó kezeslábasban állt a kamerák elé. Mindegyik szett más-más oldalát mutatta meg színes egyéniségének.
A műsor Dér Heni győzelmével zárult szezonjának heteit Lékai-Kiss Ramóna egy Instagram-bejegyzésben idézte fel, és megosztotta, milyen ruhákat viselt az adásokban.
Bár nem árulta el, neki melyik volt a kedvence, követőit arra biztatta, hogy ők válasszák ki a számukra legszebbet – nehéz döntés, az biztos, hiszen mindegyikben csodálatosan festett Lékai-Kiss Ramóna.
Lékai-Kiss Ramóna idei Sztárban Sztár ruhadarabjait ide kattintva tekintheted meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.