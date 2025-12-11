„A párom előttem már öt nőnek is megkérte a kezét – most rettegek, hogy engem sem fog soha feleségül venni”

Online adta ki magából minden bántatát egy névtelenségét megtartó nő, aki nemrég rájött, hogy párja előtte már öt nőt is eljegyzett, így most nem tudja, mit tegyen. Ráadásul szerelme anyjától tudta meg a sokkoló igazságot italozás közben. Mint kiderült, először 17 évesen kérte meg az akkori barátnője kezét, majd megcsalta őt és egy képeslapon közölte, vége. Ezt követőn pedig még 4 másik nőnek is megkérte a kezét, azonban mindnek eljegyzés felbontás lett a vége. Úgy, hogy a férfi egy alkalommal konkrétan az oltár előtt hagyta faképnél menyasszonyát.

Öt eljegyzésből semmi: hova tovább?

Még mindig nem térek magamhoz ettől a hírtől. A helyzet az, hogy a 18 hónap alatt, amióta együtt vagyunk, soha nem említette a korábbi kapcsolatait. Mindig is titokban tartotta a randizási előéletét. Félek. Tudja, hogy én szeretnék férjhez menni, de attól tartok, hogy csak egy vagyok azok hosszú sorában, akiket eljegyzett, majd elhagyott. Most dühös az anyjára

- kezdte névtelen irományát az elkeseredett 35 éves nő kiemelve, hogy azt hitte, 39 éves párjával a lakáshitelig és gyerekig tart most az útjuk, de most már fél.

Most hirtelen nagyon bizonytalannak és kiszolgáltatottnak érzem magam. Mindent beletettem ebbe a kapcsolatba. Elhanyagoltam a barátnőimet, elköltöztem, hogy közelebb legyek hozzá, és még néhány rokonommal is összekaptam, akik nem kedvelik őt. Mit tehetek, ha végül mégsem gondolja komolyan velem?

- tette fel a kérdést kétségbeesve.

Történetét olvasva pedig közölték vele, a legfontosabb, hogy ne hagyja, hogy párja kibújjon ebből a nagyon fontos beszélgetésből, mivel muszáj tisztázniuk a dolgokat.

Meg kell értenie, hogy tisztában vagy a múltjával, és tudnod kell, hol állsz, mert neked is vannak álmaid és terveid. Lehet, hogy nem divatos kimondani, de ha szeretnél gyereket, nincs végtelen időd. A biológiai órád már ketyeg. Senki sem akar szakítást karácsony előtt, de ha nem tudja megadni a számodra fontos ígéreteket és megnyugtatást, lehet, hogy az új év számodra egy új kezdetet jelent

- írták neki.

