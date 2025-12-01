„Nálam Szandi innentől elveszítette hitelességét, mint nő” – Teljesen kiakadtak a rajongók, Kunu Márió és Kunu Alexandra újra együtt?

Amikor nyáron berobbant a hír, hogy Kunu Márió és felesége, Kunu Alexandra válófélben vannak, az egész közösségi média felkapta a témát. Nem véletlenül, ugyanis Alexandra nyíltan beszélt arról, hogy tűrhetetlenné vált a férje viselkedése, többszöri megcsalás után nem akart tovább együtt maradni.

Kunu Márió felesége, Kunu Alexandra úgy tűnt, túl van már a férfin (Fotó: Facebook)

Kunu Márió és Kávétejszín románca

Amikor véget ért Márió és Alexandra kapcsolata, nem kellett sokáig várni, hogy Márió újra párt találjon. Szinte azonnal jelentek meg közös posztok egy nála jóval fiatalabb hölgyeménnyel, így nem maradtak már kétségek, hogy a házaspár nem egymás mellett keresi a boldogságot. Összejött ugyanis Czakó Emíliával, vagyis ismertebb nevén Kávétejszínnel.

Kunu Márió Kávétejszínnel találta meg a boldogságot Alexandra után (Fotó: Instagram)

Véget ért a románc?

Majd nemrég újra berobbant az internet, amikor Márió szokásához híven élő videóban jelentkezett be. Nem akármilyen felhívást tett közzé, ugyanis hölgyekhez szólt és ezzel komoly céljai voltak. Partnereket keresett az estére, méghozzá olyanokat, akik szeretnének vele "csattogni". Az egyértelmű felhívás után rögtön elkezdtek találgatni a rajongók, hogy mi szüksége lehetne csattogásra vágyó hölgyekre Máriónak, ha párkapcsolatban van. Kivéve persze, ha véget ért a románc. Így azonnal a szakításra gondoltak a kommentelők, ami nem új keletű a pár életében. Most viszont újabb fejezethez érkezhetett ez a soha véget nem érő történet.

Márió és Alexandra újra együtt?

Ki tudja, valaha le fog-e zárulni ez a sztori, Márió ugyanis új posztjával megint beindította a pletykagyárat. Márió Instagramon jelentkezett be egy fotóval, amin közösen látható a volt párjával, Alexandrával és gyermekükkel. Azonnal be is indult a találgatás, hogy vajon újra együtt vannak?

Rengetegen nem néznék jó szemmel a békülést, és nekimentek Alexandrának, akinek szerintük nem kellene megbocsátania ennyi megaláztatás után.

Márió kijátszotta magát, így most hazament. Ki gondolta volna! Nálam Szandi innentől elveszítette hitelességét, mint nő

– írta egy felháborodott kommentelő.

Viszont sokan vannak, akik boldogok, hogy újra együtt van a páros.