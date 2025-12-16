"Egyre nehezebb ezzel létezni" - betegség keseríti meg Kulcsár Edina életét

Kulcsár Edina 11 éve lett a Miss World ezüstérmese, akkor pedig még biztos nem gondolta volna, hogy ma már a négygyermekes sztáranyukák extrán pörgős életét fogja élni, az unalom (sőt, talán a pihenés is) pedig teljesen ismeretlen szó lesz a számára.

Kulcsár Edina igencsak rossz bőrben van

A rapper G.w.M felesége számára ráadásul különösen keményre sikeredett a 2025-ös év. A mindennapi bokros teendők mellett még egy bokszos műsorban is elindult, ahol a kemény edzéseknek és a még keményebb egyeneseknek és csapottaknak köszönhetően ő lett a női könnyűsúly bajnoka. A sikernek azonban megvan a maga árnyoldala, és ha valaki túlhajtja magát, a szervezete gyakran valamilyen egészségügyi problémával üzeni, hogy lassítani kéne.

Kulcsár Edina életében sajnos elég gyakori vendég a betegség, az egykori szépségkirálynő gyakran számol be arról, hogy ledönti a lábáról egy-egy nyavalya, amiből aránylag nehezen kecmereg ki. Így van ez most is, a karácsonyi ünnepi időszak előtt. Edina ugyanis arról számolt be, hogy minden éjjel inhalálnia kell egy elhúzódó arcüreggyulladás miatt, ami megkeseríti az éjszakáit.

„Nem tudom, hogy a párától mennyire látszik, hogy éppen inhalálok, de próbálok házi praktikákkal gyógyulni. A boksz óta nem múlt el ez a borzalmas arcüreggyulladásom, és már egyre nehezebb ezzel létezni”

- panaszolta Kulcsár Edina egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében.

Kulcsár Edina betegsége: mik az arcüreggyulladás tünetei?

Az arcüreggyulladás fő tünetei a nyomó, tompa fájdalom az arcon (szem, orr, homlok körül), orrdugulás, sűrű, sárgás-zöldes orrváladék (gyakran a garat hátsó részén lecsorgó), fejfájás (különösen előrehajolva fokozódó), csökkent szaglás, köhögés, és néha fogfájás. A tünetek általában nátha vagy influenza után jelentkeznek, és jellegzetes a testhelyzet-függő fájdalom (pl. lehajoláskor).

