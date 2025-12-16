Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Egyre nehezebb ezzel létezni" - betegség keseríti meg Kulcsár Edina életét

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 18:10
kulcsár edinaboxfájdalom
Nem nevezhető sétagaloppnak az év vége a sztáranyuka számára. Kulcsár Edina elárulta, körülbelül 1,5 hónapja képtelen meggyógyulni a betegségéből.
Doris
A szerző cikkei

Kulcsár Edina 11 éve lett a Miss World ezüstérmese, akkor pedig még biztos nem gondolta volna, hogy ma már a négygyermekes sztáranyukák extrán pörgős életét fogja élni, az unalom (sőt, talán a pihenés is) pedig teljesen ismeretlen szó lesz a számára.

Kulcsár Edina egyszerűen képtelen meggyógyulni.
Kulcsár Edina igencsak rossz bőrben van
Fotó: Bánkúti Sándor

A rapper G.w.M felesége számára ráadásul különösen keményre sikeredett a 2025-ös év. A mindennapi bokros teendők mellett még egy bokszos műsorban is elindult, ahol a kemény edzéseknek és a még keményebb egyeneseknek és csapottaknak köszönhetően ő lett a női könnyűsúly bajnoka. A sikernek azonban megvan a maga árnyoldala, és ha valaki túlhajtja magát, a szervezete gyakran valamilyen egészségügyi problémával üzeni, hogy lassítani kéne.

Kulcsár Edina életében sajnos elég gyakori vendég a betegség, az egykori szépségkirálynő gyakran számol be arról, hogy ledönti a lábáról egy-egy nyavalya, amiből aránylag nehezen kecmereg ki. Így van ez most is, a karácsonyi ünnepi időszak előtt. Edina ugyanis arról számolt be, hogy minden éjjel inhalálnia kell egy elhúzódó arcüreggyulladás miatt, ami megkeseríti az éjszakáit.

„Nem tudom, hogy a párától mennyire látszik, hogy éppen inhalálok, de próbálok házi praktikákkal gyógyulni. A boksz óta nem múlt el ez a borzalmas arcüreggyulladásom, és már egyre nehezebb ezzel létezni”

- panaszolta Kulcsár Edina egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében.

Kulcsár Edina beteg.
Kulcsár Edina házi praktikával próbál gyógyulni (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina betegsége: mik az arcüreggyulladás tünetei?

Az arcüreggyulladás fő tünetei a nyomó, tompa fájdalom az arcon (szem, orr, homlok körül), orrdugulás, sűrű, sárgás-zöldes orrváladék (gyakran a garat hátsó részén lecsorgó), fejfájás (különösen előrehajolva fokozódó), csökkent szaglás, köhögés, és néha fogfájás. A tünetek általában nátha vagy influenza után jelentkeznek, és jellegzetes a testhelyzet-függő fájdalom (pl. lehajoláskor). 

Főbb tünetek

  • Fájdalom és nyomás: Az arcüregben (orrcsont körül, szemek alatt, homlokban), ami érintésre és előrehajolva erősödik. Enyhébb esetben tompa teltségérzés.
  • Orr: Orrdugulás, nehéz orrlégzés, sűrű, sárga/zöld váladék, ami lehet bűzös is. A garat hátsó falán lecsorgó váladék (postnasalis csepegés) irritálja a torkot.
  • Fej: Fejfájás (homloktájon), szédülés, koncentrációzavar.
  • Egyéb tünetek:
    • Fogfájás (felső fogak), mivel az idegek összekapcsolódnak.
    • Köhögés (főleg éjszaka/reggel a váladékcsorgás miatt).
    • Rossz lehelet, fáradtság, levertség.
    • Láz (súlyosabb esetben).
    • Csökkent szaglás. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu