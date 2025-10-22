"Valami megtört" – Válságba került Köllő Babett házassága: a legőszintébb vallomás

Köllő Babett nem foglalkozik vele, hogy sokan buta nőként bélyegzik meg, mert tudja, hogy a felszín alatt ő ennél sokkal több. A negatív kritikák sem hatják meg, de ennek sem a felszínesség az oka.

Köllő Babett nagyon sokszor ostorozza önmagát (Fotó: Máté Krisztián)

A színésznő házassága válságba került, ami oka több tényezőre vezethető vissza. Különös kettősség jellemzi a színész-műsorvezetőt, amelynek eredménye, hogy bár figyelmen kívül hagyja az őt kritizálókat, mégis szüksége van a megerősítésre. Köllő Babett a hivatásáról, a magánéletéről és a házassága megmentéséről is beszélt a hot! magazinnak.

Köllő Babett fiatalon kezdte a rajongást

Igazi átváltozóművész, akit nem lehet beskatulyázni, bár az őt kritizálók olykor beleesnek ebbe a hibába. A színész-műsorvezető pontosan tudja, hogy sokan buta szőke nőként emlegetik.

„Az a típusú gyerek voltam, aki tizenhárom évesen József Attilát szavalt. Hetedik osztályos koromban beleszerettem Adyba, és ez a szerelem a mai napig megmaradt, olyannyira, hogy az egyik könyvespolcomon közel száz Ady-kötet van, és ezek között nagyon sok az első kiadású. De ez rajtam kívül kevés embert érdekel.”

A legtöbben leragadnak a felszínnél, és elkönyvelnek egy ostoba, buta nőnek.

„A legtöbb ember nem kíváncsi arra, aki valójában vagyok” – kezdte a hot!-nak Babett.

Köllő Babett ezért bírja jól a negatív kritikákat

Neki fölösleges bármilyen negatív kommentet is írni, hiszen a legnagyobb kritikusai nem az online térben vannak. Mindig próbálja a maximumot kihozni magából – akkor is, ha önostorozásról van szó. Olyannyira, hogy mindez időnként komoly gyomorfájdalmat okoz számára.

„Mindig azt mondom, hogy nekem teljesen felesleges bármit írni kommentben, mert én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa. A barátaim szerint túlontúl is ostorozom magamat, és nagyon sokszor stresszelek, ami pedig a gyomromra megy. Azt gondolom, hogy aki valamilyen művészi hivatást választ magának, abban egy iszonyatosan nagy szeretethiány van és folyamatos törekvés arra, hogy azért tesz mindent jól, hogy mások szeressék.”

Ezért került Köllő Babett házassága válságba

Néhány évvel ezelőtt válságba került a házasságuk. Közel húsz év együttélés után Köllő Babett férjével azon gondolkoztak, hogy a bántások helyett talán bölcsebb lenne elengedni a másik kezét.