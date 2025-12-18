Judy kamaszosan ünnepli a karácsonyt: „Próbálok a családra fókuszálni”

Kis Judit nemrég korábbi súlyos balesetéről számolt be követőinek. Az énekesnő a mai napig megemlékezik az ominózus napról, ami gyökeresen megváltoztatta életét. A Groovehouse énekesnője most az ünnepi hangulatról vallott lapunknak, ami számára a családról kell, hogy szóljon.

Kis Judit lánya miatt is szeretne a családdal ünnepelni karácsonykor (Fotó: MediaWorks/hot! magazin)

Kis Judit férje és lánya miatt a leghálásabb

Kamaszosan éljük meg a karácsonyt. Mivel Maja már kezd felnőni és tisztában van a Jézuska „létezésével”, így átértékelődött számára ez az ünnep . Persze így is kitalálunk valami meglepetést, de teljesen máshogy éljük már meg ezt az időszakot

– mesélte a Borsnak az énekesnő, aki az idő múlásával átértékelte az ünnepeket és ilyenkor kevesebb fellépést is vállal a családja érdekében.

Természetesen az adventi időszak sűrű szokott lenni, de karácsonykor már próbálok a családra fókuszálni. Viszont így is megyünk fellépni egy olyan helyre, ahova sokszor hívnak bennünket

– árulta el Judy, akinek lánya is fellép a koncerteken.

Kis Judit balesete után új életet kezdett és idén megnyitotta saját légvárparkját is (Fotó: Szabolcs László)

Nagy tervei vannak Judynak a következő évre

Család szempontjából több út is tervben van. Kaptam egy ajándékutat Balira, illetve életemben először úgy tűnik, Dubajba is elutazunk. Januárban szoktunk leülni a zenekarral kicsit megtervezni az évet, de ezek az utak mindenképp tervben vannak

– számolt be terveiről a Groovehouse sztárja. Az énekesnő szakmailag is nagyszerű évet jósol, mivel idén megnyitottuk családilag Magyarország legnagyobb légvárparkját is.

Mindemellett hosszú idő után érkezhet egy új dal is, sőt esetleg egy új album. Persze sok mindentől függ ez, de mindent megteszünk, hogy ezeket a célokat elérjük 2026-ban

– zárta lapunknak tett nyilatkozatát Kis Judit.