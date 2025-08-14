Ilyet még nem láttál! Judy új dobása nemcsak a gyerekeket nyűgözi le!

Miközben mások a nyarat pihenéssel töltötték, Judy és családja egy egészen különleges projektbe kezdett.

Judy és családja különleges projektbe kezdett (Fotó: Szabolcs László)

Judy nyári kalandjai

A népszerű énekesnő egy soha nem látott méretű légvárparkot épít Szadán a családja örömére, a gyerekek szórakoztatására és bizony kicsit saját maga miatt is! A projekt ötlete kislányuktól, Majától származik, aki imádta a légvárakat. Mivel ilyen méretű légvárpark még nem volt Magyarországon, adta magát a lehetőség: csináljuk meg mi!

Magasabb mint a házunk!

– mondta nevetve Judy az épülő légvárakról.

Kínáig repültek érte

A család Kínáig utazott, hiszen nem akármilyen légvárakat akartak: biztonságos, látványos és különleges eszközök kellettek. A kínai út volt az egyetlen hosszabb utazásuk a nyáron, a többi időt szinte kizárólag a park építése vette el.

Judy nem akármilyen légvárakat akart (Fotó: Szabolcs László)

Pihenés? Alig fért bele

Judy egy beszélgetésben azt is megosztotta, hogy bár a nyara tele volt munkával, egy kis nyaralásra így is jutott idő. A családjuk rengetek energiát és időt fektet ebbe a szerelem projektbe. egy éve dolgoznak rajta, de az utolsó hetekre kezd teljesen össze állni, augusztus 15-én pedig megnyitja kapuit a park. A helyszín Insta-sztorikban is látható, a kommentek alapján pedig hatalmas az érdeklődés.

Az egész család részt vesz benne. Közösen álmodtuk meg és most közösen valósítjuk meg.

– nyilatkozta az énekesnő.

A család pedig már most lelkesen teszteli a játékokat, és Judy sem marad ki a mókából: szívesen ugrál a légvárakban és ő is legalább annyira élvezi, mint a gyerekek.

Egy biztos: ilyen légváras élményparkot még biztos nem láttunk! Ha szerencséd van talán még Judyval is összefutsz a helyszínen, ugrálás közben!