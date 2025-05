Kis Grófo súlyos balesetet szenvedett, csúnyán megrúgta egy ló

A népszerű énekes nemrég ünnepelte születésnapját szűk családi körben, azonban nem maradt el a dínom-dánom sem. Kis Grófo közösségi oldalán értekezett arról, hogy milyen jól érezte magát az ünnepségen, valamint nagyon hálás azért, hogy ennyi szeretetet kap az emberektől. Azonban most kiderült, bizonyos állatok nem annyira szívlelik a zenészt…

Kis Grófo gyerekkora óta tart a lovaktól Fotó: Szabolcs László

„Azóta nem merek közel menni hozzájuk”

Kis Grófo Instagram-oldalán tett közzé egy nagyon szép képet, amin több lóval áll szemben és csodálja őket. Az énekes posztjából azonban körvonalazódott, hogy ez a jó kapcsolat nem volt mindig jellemző:

Gyerekként nagyon szerettem a lovakat és a mai napig is, viszont volt egy rossz élményem, mert megrúgott egy ló és azóta nem merek közel menni hozzájuk

– írta bejegyzésében Grófo-Kozák László, aki annyira nem tudta kiheverni gyerekkori rossz élményét, hogy még most is tartja a tisztes távolságot a patás állatoktól.

A lovak már szinte családtagok Kis Grófo családjában

A mulatós énekes családjában azonban nem ez volt az első eset, hogy a lovak szóba jöttek. Ugyanis Kis Grófo öccse, Gyémi nemrégiben vett kislányának egy pónit. A Gyémánt névre keresztelt kanca azonban eltűnt.

„Én még édesapámtól, a néhai Nagy Grófótól tanultam meg, hogy kell egy lovat kikötni. Ezek szerint nem voltam valami ügyes, nem sokkal azután, hogy kikötöttem legelni a fiam lovacskáját, Gyémánt egész egyszerűen eltűnt, nyoma veszett. Még az is megfordult a fejünkben, hogy valakinek megtetszett és elvitték” – nyilatkozta pár hete Kis Grófo öccse a Ripost-nak.

Kis Grófo fia kedvéért lehet, hogy újból megkedvelné a patás állatokat Fotó: Szabolcs László

Kis Grófo gyerekei apjukkal ellentétben nem félnek a lovaktól

A történet végül boldog véget ért, mivel az említett póniló szerencsésen megkerült. Továbbá az is kiderült, hogy Gyémánt, kanca lévén a szomszéd csődör pónikhoz ment át barátkozni és hirtelen ezért nem találták aggódó gazdái. Gyémi azt is elárulta, hogy kisfia nagyon sírt amiatt, hogy eltűnt a lova, ezért mindenáron szerette volna megtalálni a jószágot. Kis Grófo is nagyon szoros kapcsolatot ápol gyermekeivel, nemrég például kezdődő zenei karrierjében segítette fiát. Lacika és testvérei viszont szintén szeretik a lovakat, úgyhogy lehet édesapja is megkedveli őket újból az utódok érdekében.