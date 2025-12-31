"Szeretném tisztázni ezt a dolgot!" – kemény vádakat fogalmaztak meg a rajongók, Király Viktor is megszólalt

Király Viktor legújabb zenéje rövid idő alatt komoly figyelmet kapott, a hallgatók ugyanis azonnal véleményt formáltak a számról. A kommentek között egyszerre jelentek meg lelkes rajongói visszajelzések és olyan hozzászólások is, amelyek külföldi előadók dalaihoz hasonlították a zenét.
Király Viktor Zárt ajtók című dala egyre népszerűbb. A dal fogadtatása eddig meglehetősen pozitív volt, és a nézettség is egyre csak növekszik. Többen kiemelték Viktor hangját és a dal hangulatát, ugyanis egy egészen új hangzásvilággal tért vissza a sztár. „Micsoda énekes, és a zene is világszínvonalú” – írta egy hozzászóló, de ez csak egy a sok közül.
Nagyon szeretem a stílusod, a hangod, örülök, hogy visszatértél
– örvendezett egy másik kommentelő.
Ugyanakkor megjelentek olyan vélemények is, amelyek felettébb erős párhuzamot vontak a dal és más zenék között. Többen Teddy Swims zenéihez hasonlították a hangulatát, ami gyorsan elindította a találgatásokat arról, vajon mennyire eredeti a nóta. Ezek a megjegyzések azonban sok esetben nem támadásként, inkább zenei asszociációként jelentek meg, amit maga az énekes is érzékelt.
Nem hagyta szó nélkül a dolgot és a felmerült kérdésekre Király Viktor TikTok-videóban reagált, ahol részletesen kifejtette az álláspontját.
„Elsősorban nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta az új zenémet, mert rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Azok, akik azt feltételezik, hogy hasonlít valamire, szintén elsősorban pozitívan nyilatkoztak, de ettől függetlenül szeretném tisztázni ezt a dolgot. A zene szubjektív, mindenkinek joga van ahhoz, hogy tetszik-e neki vagy sem, illetve hogy összehasonlítja-e valamivel” – kezdte Viktor.
Viktor konkrét példákat is említett a videóban.
Legutóbb azt írták, hogy Michele Morrone zenéjére hasonlít. Ha van egy dalnak tempója, az egy ritmusképlet, amit rengeteg zene használ. Mindenki alkalmaz ilyen zenei képleteket, én is, mert imádom őket. Ha egy dalban hasonló szimfonikus hangszerelés van, az még nem jelenti azt, hogy hasonlít arra a bizonyos számra. Ha nagyon bele akarunk menni, akkor Teddy Swims dalaira is lehetne mondani, hogy emlékeztetnek más nótákra
– mondta.
Az énekes szerint a lényeg az inspiráció és az alkotás folyamata, és semmi probléma nincs azzal, ha egy dalról eszünkbe jut egy másik.
„Mindenki inspirálódik. Ha ezt az inspirációt meg tudjuk fogni, és abból egy másik dalt készítünk, azt már zeneszerzésnek hívják” – zárta gondolatait. A rajongók többsége továbbra is kiáll Király Viktor mellett, és a visszajelzések alapján sokan inkább egy erős visszatérésként, semmint botrányként tekintenek a Zárt ajtók megjelenésére.
