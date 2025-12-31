"Szeretném tisztázni ezt a dolgot!" – kemény vádakat fogalmaztak meg a rajongók, Király Viktor is megszólalt

Király Viktor legújabb zenéje rövid idő alatt komoly figyelmet kapott, a hallgatók ugyanis azonnal véleményt formáltak a számról. A kommentek között egyszerre jelentek meg lelkes rajongói visszajelzések és olyan hozzászólások is, amelyek külföldi előadók dalaihoz hasonlították a zenét.

Király Viktor legújabb dala egyre nagyobb siker, de voltak, akik betalálták az énekest (Fotó: Szabolcs László)

Király Viktor legújabb dalát imádják a rajongók

Király Viktor Zárt ajtók című dala egyre népszerűbb. A dal fogadtatása eddig meglehetősen pozitív volt, és a nézettség is egyre csak növekszik. Többen kiemelték Viktor hangját és a dal hangulatát, ugyanis egy egészen új hangzásvilággal tért vissza a sztár. „Micsoda énekes, és a zene is világszínvonalú” – írta egy hozzászóló, de ez csak egy a sok közül.

Nagyon szeretem a stílusod, a hangod, örülök, hogy visszatértél



– örvendezett egy másik kommentelő.

Ugyanakkor megjelentek olyan vélemények is, amelyek felettébb erős párhuzamot vontak a dal és más zenék között. Többen Teddy Swims zenéihez hasonlították a hangulatát, ami gyorsan elindította a találgatásokat arról, vajon mennyire eredeti a nóta. Ezek a megjegyzések azonban sok esetben nem támadásként, inkább zenei asszociációként jelentek meg, amit maga az énekes is érzékelt.

Király Viktor tisztázta a helyzetet

Nem hagyta szó nélkül a dolgot és a felmerült kérdésekre Király Viktor TikTok-videóban reagált, ahol részletesen kifejtette az álláspontját.

„Elsősorban nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta az új zenémet, mert rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Azok, akik azt feltételezik, hogy hasonlít valamire, szintén elsősorban pozitívan nyilatkoztak, de ettől függetlenül szeretném tisztázni ezt a dolgot. A zene szubjektív, mindenkinek joga van ahhoz, hogy tetszik-e neki vagy sem, illetve hogy összehasonlítja-e valamivel” – kezdte Viktor.

Király Viktor Sztárban Sztár alatt már színpadra lépett, mint Teddy Swims, most a világsztárhoz hasonlítják legújabb szerzeményét (Fotó Máté Krisztián)

Viktor konkrét példákat is említett a videóban.

Legutóbb azt írták, hogy Michele Morrone zenéjére hasonlít. Ha van egy dalnak tempója, az egy ritmusképlet, amit rengeteg zene használ. Mindenki alkalmaz ilyen zenei képleteket, én is, mert imádom őket. Ha egy dalban hasonló szimfonikus hangszerelés van, az még nem jelenti azt, hogy hasonlít arra a bizonyos számra. Ha nagyon bele akarunk menni, akkor Teddy Swims dalaira is lehetne mondani, hogy emlékeztetnek más nótákra

– mondta.