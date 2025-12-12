Szem nem marad szárazon: a Kincsvadászok kereskedője segített a bácsalmási családnak

Nemrég látott napvilágot, hogy Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője egy újabb hihetetlen örömhírt jelenthetett be a számára oly fontos, bácsalmási családnak. A családnak, akinek tragédiája az egész országot megrendítette: öt gyerek maradt árván, amikor az apa a nyílt utcán támadt rá feleségére, majd önmagával is végzett. A testvéreket befogadó nagynéni házának átalakulást, ahol mostanra tizenheten élnek, jövő hétfőtől a TV2 nézői is nyomon követhetik az Újratervezés című műsor karácsonyi különkiadásában!

Molnár Viktor, a Kincsvadászok kerekedője örömhírt jelenthetett be a bácsalmási családnak / Fotó: TV2

Molnár Viktornak az elmúlt hónapokban egy elképesztően fontos misszió határozza meg a mindennapjait. Bácsalmáson nevelkedett, emiatt is érzi magát különösképpen megszólítva – mindent megmozgat, amivel a népes família életét valamivel könnyebbé teheti. Így jött a jótékonysági aukció ötlete, mely nemrég zárult le, és amelyhez a kihirdetés után a Kincsvadászok csapata mellett, a Sztárban Sztár All Stars zsűrije, és a Spíler TV is csatlakozott, de az is, hogy a TV2 segítségnyújtásának köszönhetően, Viktor “örökbefogadott családjának” háza szebb lett, mint újkorában.

Új otthon, új remények a bácsalmási tragédia után / Fotó: TV2



A Kincsvadászok kereskedője segített a bácsalmási családnak



Nagyon sok szervezési munkát tettem bele én is, hogy megvalósulhasson az építkezés. A műsor készítőit, szereplőit és a TV2 vezetését is megérintette a történet, de a Budapesttől való nagy távolság miatt kérdéses volt a dolog kimenetele. Buldózerként hittem benne, hogy létrejöhet és nagyon boldog voltam, mikor jött a telefon, hogy Barbaráék bekerültek az Újratervezésbe. A felújítás előtti állapotok elég borzasztóak voltak, de hála istennek ez már a múlt. El sem tudom képzelni, hogyan tudtak nap, mit nap ennyien, ilyen szűkös lehetőségek között élni. Egy WC-vel, pici fürdőszobával, kevés ággyal. De mindezek ellenére óriási szeretetben, ezt fontos kihangsúlyoznom! Az átalakítás szinte minden fázisáról tudtam, bár a végeredményt én is csak a legvégén láttam. A házat jócskán kibővítettük: lecseréltük a tetőt, szobákat, illetve fürdőszobákat hoztunk létre, konyhát építettünk be, központi fűtésük lett, vadonatúj elektromos hálózat. A család nagyon hálás minden résztvevőnek, és el sem hiszik mi történik velük. Egy egész ország állt melléjük. Csodálatos élmény volt, hogy részese lehettem ennek a karitatív összefogásnak. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy élje át azt az érzést, ami átfut az ember lelkén amikor egy ilyen boldog pillanatban belenéz ennyi gyerek szemébe. Orvosi receptre kellene felírni mindenkinek!

– mondta el Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője.



Az aukció ugyan már lezárult, de, ha valaki szeretne segíteni a családnak, az ezen a számlaszámon továbbra is megteheti, nagyon hálásak mindenért: Molnár Viktor - “Bara család adományszámlája” OTP Bank 11773133-01560600







Újratervezés a Bara családdal, december 15-től 22.50-kor a TV2-n, amelynek epizódjaiban a műsor jól megszokott csapata és Molnár Viktor mellett, olyan további ismert arcok is felbukkannak, mint például Lékai-Kiss Ramóna, Ördög Nóra vagy Dr. Katona Szandra.



