Merész kijelentést tett Fejes Tamás: "Mondhatnám azt is, hogy az enyém nagyobb"

A Kincsvadászok VIP legújabb részében éppen egy hajómakett licitálására készült a csapat, amikor Fejes Tamás váratlan kijelentést tett.
A hajót egy ideig a székekben ülve nézték, ekkor Molnár Viktor felé fordulva Nagyházi Lőrinc megkérdezte, hogy szeretné-e bővíteni a gyűjteményét.
Az a helyzet, hogy ebből van egy tök ugyanilyenem, ami két és félszer két és fél méteres.
Ezt egy korábbi adásban vásárolta meg, de nem ő az egyetlen, ugyanis Tamásnak is van egy hasonló hajója.
Mondhatnám azt is, hogy az enyém nagyobb
- jelentette ki büszkén a Tankcsapda zenésze.
Míg a többiek felálltak és közelebbről is megnézték a tárgyat, Viktor, magát ismerve, inkább a székében maradt, mondván: nem áll fel, mert úgy nagyobb az esélye, hogy megveszi.
A hajó szerencsét hoz, az irodába tökéletes
- tette hozzá viccelődve Katona Szandra.
A hajót még 2015-ben vette a nyugdíjas tulajdonos, de az eladó szerint a 70–80-as években épülhetett. Az akkor rossz állapotban lévő hajót egy barátja újította fel, de sajnos a férfi nem tarhatta meg.
A feleségem rendezte a lakást, és azt mondta, ez ide nem fér be
- magyarázta az idős férfi.
A licit végén Fertőszögi Péter vitte el a különleges darabot 100 ezer forintért.
