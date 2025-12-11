Merész kijelentést tett Fejes Tamás: "Mondhatnám azt is, hogy az enyém nagyobb"

A Kincsvadászok VIP legújabb részében éppen egy hajómakett licitálására készült a csapat, amikor Fejes Tamás váratlan kijelentést tett.

Fejes Tamás merész bejelentést tett Fotó: TV2

A hajót egy ideig a székekben ülve nézték, ekkor Molnár Viktor felé fordulva Nagyházi Lőrinc megkérdezte, hogy szeretné-e bővíteni a gyűjteményét.

Az a helyzet, hogy ebből van egy tök ugyanilyenem, ami két és félszer két és fél méteres.

Ezt egy korábbi adásban vásárolta meg, de nem ő az egyetlen, ugyanis Tamásnak is van egy hasonló hajója.

Mondhatnám azt is, hogy az enyém nagyobb

- jelentette ki büszkén a Tankcsapda zenésze.

Míg a többiek felálltak és közelebbről is megnézték a tárgyat, Viktor, magát ismerve, inkább a székében maradt, mondván: nem áll fel, mert úgy nagyobb az esélye, hogy megveszi.

A hajó szerencsét hoz, az irodába tökéletes

- tette hozzá viccelődve Katona Szandra.

A hajót még 2015-ben vette a nyugdíjas tulajdonos, de az eladó szerint a 70–80-as években épülhetett. Az akkor rossz állapotban lévő hajót egy barátja újította fel, de sajnos a férfi nem tarhatta meg.

A feleségem rendezte a lakást, és azt mondta, ez ide nem fér be

- magyarázta az idős férfi.

A licit végén Fertőszögi Péter vitte el a különleges darabot 100 ezer forintért.

Fejes Tamásé ennél is nagyobb