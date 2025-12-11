Áll a bál a TV2 stúdiójában: félmeztelen nőn kaptak hajba a Kincsvadászok

A Kincsvadászok VIP utolsó részében alaposan összekaptak a licitálók – nem is akármilyen tárgyon, hanem egy félig meztelen nőt ábrázoló festményen.

Fotó: TV2

A képet egy idős nyugdíjas hozta be, aki elmondta: a felesége nővérének egészségügyi problémái miatt lenne sürgősen szükségük pénzre. A festmény egy német-svájci festő zürichi alkotása, a licit pedig 40 ezer forintról indult. A többség viszonylag hamar kiesett, végül Molnár Viktor és Fejes Tamás maradtak versenyben. Viktor magához vette a képet, hogy közelebbről is szemügyre vegye, ám 150 ezernél ő is kiszállt. Az idős úr ezt csalódottan fogadta, mivel titkon egymillió forint körüli összegben reménykedett.

Ekkor robbant ki a vita a licitálók között. Fertőszögi Péter és Nagyház Lőrinc azon kezdtek vitázni, miért nem érhet többet a festmény. Lőrinc elmagyarázta, hogy az érték nem csupán a mérettől függ, hanem a hordozótól is - és szerinte nem mindegy, hogy ez vászon vagy préselt papír.

Ezen azonban Péternél telt be a pohár:

Ne hülyéskedj már, Lőrinc, akkor egy darab Rippl-Rónait nem tudnál eladni!

Miután Viktor is támogatta Péter véleményét, a licitálók a vita ellenére több ajánlatot is tettek az idős férfinak, hogy segítsenek neki a képet később jobb áron eladni.

