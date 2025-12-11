Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Áll a bál a TV2 stúdiójában: félmeztelen nőn kaptak hajba a Kincsvadászok

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 10:19
festményTV2
Nagyházi Lőrinc válaszait nem bírta tovább a műkereskedő. A Kincsvadászok legutóbbi részében komoly vita alakult ki a licitálók között.
CJA
A Kincsvadászok VIP utolsó részében alaposan összekaptak a licitálók – nem is akármilyen tárgyon, hanem egy félig meztelen nőt ábrázoló festményen.

A Kincsvadászok jó pár műtárgyat értékeltek már az adások során
A Kincsvadászok jó pár műtárgyat értékeltek már az adások során
Fotó:   TV2

A képet egy idős nyugdíjas hozta be, aki elmondta: a felesége nővérének egészségügyi problémái miatt lenne sürgősen szükségük pénzre. A festmény egy német-svájci festő zürichi alkotása, a licit pedig 40 ezer forintról indult. A többség viszonylag hamar kiesett, végül Molnár Viktor és Fejes Tamás maradtak versenyben. Viktor magához vette a képet, hogy közelebbről is szemügyre vegye, ám 150 ezernél ő is kiszállt. Az idős úr ezt csalódottan fogadta, mivel titkon egymillió forint körüli összegben reménykedett.

Ekkor robbant ki a vita a licitálók között. Fertőszögi Péter és Nagyház Lőrinc azon kezdtek vitázni, miért nem érhet többet a festmény. Lőrinc elmagyarázta, hogy az érték nem csupán a mérettől függ, hanem a hordozótól is - és szerinte nem mindegy, hogy ez vászon vagy préselt papír.

Ezen azonban Péternél telt be a pohár:

Ne hülyéskedj már, Lőrinc, akkor egy darab Rippl-Rónait nem tudnál eladni!

Miután Viktor is támogatta Péter véleményét, a licitálók a vita ellenére több ajánlatot is tettek az idős férfinak, hogy segítsenek neki a képet később jobb áron eladni.

Félmeztelen nő festménye miatt kaptak össze a Kincsvadászok

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
