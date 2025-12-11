Áll a bál a TV2 stúdiójában: félmeztelen nőn kaptak hajba a Kincsvadászok

A Kincsvadászok VIP utolsó részében alaposan összekaptak a licitálók – nem is akármilyen tárgyon, hanem egy félig meztelen nőt ábrázoló festményen.
A képet egy idős nyugdíjas hozta be, aki elmondta: a felesége nővérének egészségügyi problémái miatt lenne sürgősen szükségük pénzre. A festmény egy német-svájci festő zürichi alkotása, a licit pedig 40 ezer forintról indult. A többség viszonylag hamar kiesett, végül Molnár Viktor és Fejes Tamás maradtak versenyben. Viktor magához vette a képet, hogy közelebbről is szemügyre vegye, ám 150 ezernél ő is kiszállt. Az idős úr ezt csalódottan fogadta, mivel titkon egymillió forint körüli összegben reménykedett.
Ekkor robbant ki a vita a licitálók között. Fertőszögi Péter és Nagyház Lőrinc azon kezdtek vitázni, miért nem érhet többet a festmény. Lőrinc elmagyarázta, hogy az érték nem csupán a mérettől függ, hanem a hordozótól is - és szerinte nem mindegy, hogy ez vászon vagy préselt papír.
Ezen azonban Péternél telt be a pohár:
Ne hülyéskedj már, Lőrinc, akkor egy darab Rippl-Rónait nem tudnál eladni!
Miután Viktor is támogatta Péter véleményét, a licitálók a vita ellenére több ajánlatot is tettek az idős férfinak, hogy segítsenek neki a képet később jobb áron eladni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.