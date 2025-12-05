Megható jelenet: könnyeket csalt a férje szemébe Katona Szandra

A Kincsvadászok legújabb epizódja ismét érzelmes pillanatokat hozott. Katona Szandra egy különleges festményt vásárolt férjének, amely már az első találkozáskor mélyen megérintette. A Mokka pénteki adásában felidézték a jelenetet, amely során Szandra könnyekig hatódott a műtárgy történetétől és személyes jelentőségétől.

Katona Szandra nem aprózta el.

Fotó: TV2

Katona Szandra meglepte férjét

Elmondása szerint a festmény már az első pillantásra megszólította.

„A stúdióban, abban a néhány percben olyan érzelmeket éltem át, amiről nem is gondoltam, hogy így rám törhetnek”

– mesélte.

A mű egy nagy kvalitású alkotó, Mácsai István munkája. Szandra számára azért vált különösen fontossá, mert a képre nézve úgy érezte, mintha elhunyt anyósa tekintene vissza rá. Ez a felismerés tette számára személyessé és meghatóvá a pillanatot.

A vásárlást majdnem idő előtt leleplezte Nagyházi Lőrinc, a műtárgyszakértő, aki egy esti telefonbeszélgetés során kis híján elszólta magát. Végül azonban sikerült titokban tartani a meglepetést, így Szandra férje valóban érzelmesen fogadta az ajándékot. A család hangsúlyozta, hogy nagy becsben tartják a festményt, és eszük ágában sincs megválni tőle.

A műsor készítői elmondták, az idei évad különösen sikeres: a forgatások jó hangulatban zajlottak, a nézők pedig egyre fogékonyabbak a műtárgyak iránt. A Kincsvadászok továbbra is az értékek felismeréséről, a személyes történetek erejéről és a művészethez fűződő érzelmi kötődésekről szól, írja a Tények.