Megható jelenet: könnyeket csalt a férje szemébe Katona Szandra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 16:20
Gyönyörű gesztust tett. Ezzel lepte meg férjét Katona Szandra.

A Kincsvadászok legújabb epizódja ismét érzelmes pillanatokat hozott. Katona Szandra egy különleges festményt vásárolt férjének, amely már az első találkozáskor mélyen megérintette. A Mokka pénteki adásában felidézték a jelenetet, amely során Szandra könnyekig hatódott a műtárgy történetétől és személyes jelentőségétől.

Katona Szandra nem aprózta el.
Fotó: TV2

Katona Szandra meglepte férjét

Elmondása szerint a festmény már az első pillantásra megszólította. 

„A stúdióban, abban a néhány percben olyan érzelmeket éltem át, amiről nem is gondoltam, hogy így rám törhetnek”

 – mesélte. 

A mű egy nagy kvalitású alkotó, Mácsai István munkája. Szandra számára azért vált különösen fontossá, mert a képre nézve úgy érezte, mintha elhunyt anyósa tekintene vissza rá. Ez a felismerés tette számára személyessé és meghatóvá a pillanatot. 

A vásárlást majdnem idő előtt leleplezte Nagyházi Lőrinc, a műtárgyszakértő, aki egy esti telefonbeszélgetés során kis híján elszólta magát. Végül azonban sikerült titokban tartani a meglepetést, így Szandra férje valóban érzelmesen fogadta az ajándékot. A család hangsúlyozta, hogy nagy becsben tartják a festményt, és eszük ágában sincs megválni tőle.

A műsor készítői elmondták, az idei évad különösen sikeres: a forgatások jó hangulatban zajlottak, a nézők pedig egyre fogékonyabbak a műtárgyak iránt. A Kincsvadászok továbbra is az értékek felismeréséről, a személyes történetek erejéről és a művészethez fűződő érzelmi kötődésekről szól, írja a Tények.

 

