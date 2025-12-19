Eltemették Kálloy Molnár Pétert, íme az első fotó a színész sírjáról

Ahogy arról a Bors beszámolt, december 19-én végső búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől a Fiumei úti sírkertben.

December 19-én végső búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől (Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló)

Kálloy Molnár Péter temetése déli 12 órakor kezdődött a sírkert ravatalozójában, a Bors is a helyszínen búcsúzott a művésztől. A gyászoló tömegben ott volt többek között Rudolf Péter, Hajós András, Hajdú Steve, valamint Kálloy Molnár Péter felesége, Lestár Ágnes és két gyermekük, István és Szofi.

Kálloy Molnár Péter sírja megrendítő látványt nyújt

Szívszorító látványt nyújt a színész sírhelye, amit virágokkal, koszorúkkal és kedves üzenetekkel lepett el a gyászoló tömeg. Kálloy Molnár Péter sírja közvetlenül a hollywoodi magyar díva, Gábor Zsazsa sírja mögött található.

Végső nyugalomra helyezték Kálloy Molnár Pétert

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Kálloy Molnár Péter koporsóját egy játékautóval a tetején engedték le a sírba.

Így néz ki Kálloy Molnár Péter sírja (Fotó: Gábor Zoltán)

Kálloy Molnár Péter özvegye sírva vallott a búcsú perceiről

Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter felesége a tragédiát követően a hot! magazin munkatársát engedte be a családi otthonukba. Oda, ahová már hiába várja haza Kálloy Molnár Pétert. Ágnes megrendülten nyilatkozott Kálloy Molnár Péter betegségéről, valamint a búcsú pillanatairól.

Kálloy Molnár Péter családja még el tudott búcsúzni a színésztől

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A család szerint a hitüknek köszönhetik az elmúlt hónapokat. Ez hosszú ideig működött is, a diagnózis azonban súlyos volt.

„Az orvos velem közölte a rossz hírt” – kezdi a beszélgetést a könnyeivel küszködve Lestár Ági, Kálloy Molnár Péter felesége. „Később elmondtuk neki, hogy hasnyálmirigyrákja van, ami már kisebb áttéteket képezett a májra, mégis valamennyien elhittük, hogy jobban lesz. Pe­cá­nak nagyon erős volt a hite, és ez vitte előre.”

„Tudod, eleinte maga miatt akart meggyógyulni” – folytatta Ági.

"De ahogyan teltek a napok, elkezdett sok embert felhívni, hogy bocsánatot kérjen tőlük. Számot akart vetni, és közben mindenkinek azt hangsúlyozta: »Csak szeretném elmondani, hogy szeretlek!« A telefonálások után eljutott arra a pontra, hogy azt érezte, tiszta lett, és most már csak a gyógyulásra kell figyelnie. Ebben az élet írta darabban ezt a szerepet szánta magának” – mesélte a feleség.