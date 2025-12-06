Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétszer is kínos helyzetbe került Jolly a kamerák előtt

Észbontók
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 15:00
Super TV2JollySuperTV2
Az Észbontók december 4-i adásában kétszer is kellemetlen helyzetbe került a zenész. Egyszer őt nem ismerte fel a két játékos, máskor pedig Jolly sem tudta a választ egy kérdésre.
Bors
A szerző cikkei

November 10-étől, minden hétköznap 19 órakor Szépréthy Roland műsorvezetésével jelentkezik a SuperTV2-n az Észbontók, a műsor, amelyben nem feltétlenül a szellem óriásai mérettetik meg magukat. A párosok hosszan elméláznak a kérdések felett, a sztárpároknak pedig az kell eldönteniük, tudják-e majd a választ az általában nem túl nehéz kérdésre. A legutóbbi adásban Jolly is megizzadt kissé.

Jolly
Jolly megizzadt az Észbontók című műsorban (Fotó: TV2)

Az ebben az évadban szereplő celebek, sztárok:

  • Liptai Claudia és Ördög Nóra
  • a Bódi tesók 
  • a Megasztár mesterei, Herceg Erika és Curtis
  • Horváth Tomi és felesége, Andika
  • Horányi Juli és Dér Heni
  • Tilla és Megyesi Balázs
  • a Sipos tesók
  • Szandi és Szulák Andrea
  • Németh Kristóf és Anger Zsolt
  • Nemazalány és Sofi
  • Vastag Csaba és Domján Evelin
  • Jolly és Szuperák Barbara.

Az egyik kérdés december 4-én arra vonatkozott, ki van a képen: a fotón Jolly volt látható, amint egy delfinnel úszkál egy medencében. A játékos páros egyik tagja örömmel mondta, hogy Kozso van a képen, ettől a kijelentéstől az énekes láthatóan feszengeni kezdett, kellemetlenül érezte magát.

Egy darabig Kozsóra tippeltek a játékosok, aztán Jollyt jelölték meg válaszként (Fotó: TV2)

A szereplő szerint a kép akkor készült, amikor Kozso azt mondta, hogy „jó vízben vannak a delfinek, jó emberek az állatok”, de meglepő módon nem pontosan idézte a zenész szavait. A páros morfondírozott még a kép láttán, aztán arra jutottak, hogy talán mégis Jolly van a fotón, erre az énekes is vidáman vigyorgott a stúdióban, úgy tűnik, megkönnyebbült.

Jolly az Észbontókban: India építészete kifogott rajta

Volt olyan kérdés is az adásban, hogy „melyik kontinensen található a Tádzs Mahal?” A Tádzs Mahal az indiai Agrában, a Jamuna folyó partján található muszlim mauzóleum elnevezése, amely valójában egy teljes épületkomplexumot takar, ennek része maga a fehér márvány síremlék is. Erre a kérdésre Jolly aki nemrég kapcsolatáról is mesélt hosszan – bevallotta, hogy „ezt most hirtelen ők sem tudták.” A játékban lévő páros hajlott arra, hogy Afrikában lehet, de végül helyesen tippeltek Ázsiára.

Szuperák Barbara és Jolly az Észbontókban szerepelt (Fotó: TV2)

A műsorból kiderült már, hogy Skandinávia az Antarktiszon van, a házityúk költöző madár, a víz szilárd halmazállapotú, és az is, hogy Kapu Tibor nyolc évet töltött az űrben.

A tét minden héten egymillió forint, amelyet jótékony célra ajánl majd a győztes duó. Hétről-hétre két ismert emberekből álló páros vállalkozik a lehetetlenre: megfejteni az észbontók kiszámíthatatlan észjárását. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu