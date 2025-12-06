Kétszer is kínos helyzetbe került Jolly a kamerák előtt

November 10-étől, minden hétköznap 19 órakor Szépréthy Roland műsorvezetésével jelentkezik a SuperTV2-n az Észbontók, a műsor, amelyben nem feltétlenül a szellem óriásai mérettetik meg magukat. A párosok hosszan elméláznak a kérdések felett, a sztárpároknak pedig az kell eldönteniük, tudják-e majd a választ az általában nem túl nehéz kérdésre. A legutóbbi adásban Jolly is megizzadt kissé.

Jolly megizzadt az Észbontók című műsorban (Fotó: TV2)

Az ebben az évadban szereplő celebek, sztárok:

Liptai Claudia és Ördög Nóra

a Bódi tesók

a Megasztár mesterei, Herceg Erika és Curtis

Horváth Tomi és felesége, Andika

Horányi Juli és Dér Heni

Tilla és Megyesi Balázs

a Sipos tesók

Szandi és Szulák Andrea

Németh Kristóf és Anger Zsolt

Nemazalány és Sofi

Vastag Csaba és Domján Evelin

Jolly és Szuperák Barbara.

Az egyik kérdés december 4-én arra vonatkozott, ki van a képen: a fotón Jolly volt látható, amint egy delfinnel úszkál egy medencében. A játékos páros egyik tagja örömmel mondta, hogy Kozso van a képen, ettől a kijelentéstől az énekes láthatóan feszengeni kezdett, kellemetlenül érezte magát.

Egy darabig Kozsóra tippeltek a játékosok, aztán Jollyt jelölték meg válaszként (Fotó: TV2)

A szereplő szerint a kép akkor készült, amikor Kozso azt mondta, hogy „jó vízben vannak a delfinek, jó emberek az állatok”, de meglepő módon nem pontosan idézte a zenész szavait. A páros morfondírozott még a kép láttán, aztán arra jutottak, hogy talán mégis Jolly van a fotón, erre az énekes is vidáman vigyorgott a stúdióban, úgy tűnik, megkönnyebbült.

Jolly az Észbontókban: India építészete kifogott rajta

Volt olyan kérdés is az adásban, hogy „melyik kontinensen található a Tádzs Mahal?” A Tádzs Mahal az indiai Agrában, a Jamuna folyó partján található muszlim mauzóleum elnevezése, amely valójában egy teljes épületkomplexumot takar, ennek része maga a fehér márvány síremlék is. Erre a kérdésre Jolly – aki nemrég kapcsolatáról is mesélt hosszan – bevallotta, hogy „ezt most hirtelen ők sem tudták.” A játékban lévő páros hajlott arra, hogy Afrikában lehet, de végül helyesen tippeltek Ázsiára.

Szuperák Barbara és Jolly az Észbontókban szerepelt (Fotó: TV2)

A műsorból kiderült már, hogy Skandinávia az Antarktiszon van, a házityúk költöző madár, a víz szilárd halmazállapotú, és az is, hogy Kapu Tibor nyolc évet töltött az űrben.