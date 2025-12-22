Elképesztő fejlődés! Így jelentkezett be Horváth Éva

Egy évvel ezelőtt brutális balesetet szenvedett Horváth Éva, ami után sokáig a kórház volt az "otthona" és kerekesszéke támogatta őt a mindennapokban. Az egykori szépségkirálynő elképesztő utat járt be azóta, most már egy mankó is elegendő neki a folyamatos rehabilitációk mellett.

Horváth Éva elképesztő fejlődésen ment át

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Rengeteget fejlődött Horváth Éva balesete óta

Az egykori szépségkirálynő még Balin élte át poklok poklát balesetével, amiből már jó ideje próbált felépülni. Az útja nem kimondottan egyszerű, de Horváth Éva elképesztő magabiztosságot és bátorságot tanúsít.

Nemrég rehabilitációjáról mesélt, most pedig már fél kezes mankóval járja be a várost.

Majdnem futás! Tavasszal még kerekesszékkel érkeztem, most pedig egy mankóval

- jelentkezett be közösségi oldalán.

Annak ellenére, hogy ő nem tudott részt venni a futóversenyen, amit advent alkalmából rendeztek, elbüszkélkedett vele, hogy gyermekei viszont egy éremmel lettek gazdagabbak. Mindenesetre rajongói örülnek, hogy megint látják a mosolygós influenszert.