A kórházból posztolt Horváth Éva, megint a lábáról van szó

Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 14:10
kórházmotorbaleset
Nagy lépésre készül. Horváth Éva tudja, hogy erős fájdalomcsillapítóra lesz szüksége.
Horváth Éva tavaly novemberben szenvedett motorbalesetet Balin, melyet követően sokáig kórházban volt, és még most sem tudott felépülni. Nyílt bokatörését, valamint a sebbe bejutó baktériumot is keleték, aminek köszönhetően egyre közelebb jár a gyógyuláshoz.

Horváth Éva tudja, hogy ez fájdalmas lesz

Éppen azt számolgatom, mikor vegyem be ezt a brutál erős fájdalomcsillapítót, hogy amikor megszabadulok ezektől a drága kellékeimtől, ezektől a fixateuröktől, amik, megmondom őszintén, hogy már egy kicsit hozzám nőttek, szóval, hogy amikor ezt kiveszik, akkor üssön a legjobbat. Autót vezetni sem tudok ezzel a fájdalomcsillapítóval, ez olyan erős, mint a lórúgás. Úgyhogy apukám visz, és barátnőm hoz majd haza. Szorítsatok! 11 hónap telt el, képzeljétek el, mióta bennem vannak ezek a vasak

- írta 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában.  Nem sokkal később pedig a kórházból is bejelentkezett, amint arra vár, hogy sorra kerüljön.

Horváth Éva komoly küzdelmeken van túl: balesete után kórházba szállították, ahol összesen nyolcszor operálták. Négy hónapot feküdt kórházban, ebből egy hónapig teljes mozdulatlanságban kellett töltenie. A legfájdalmasabb azonban az volt számára, hogy nem lehetett közvetlenül mellette a családja, mert fiai, Kristóf és Alex eközben Balin folytatták az óvodát és iskolát.

Talán ez volt a legrosszabb. Anyaként borzasztó volt kimaradni a mindennapjaikból. A gyerekeim hiánya jobban fájt, mint a balesetem.

- nyilatkozta korábban.

