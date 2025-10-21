Horváth Éva megmutatta, hónapok óta várt erre a pillanatra

Már majdnem egy éve küzd Horváth Éva a szörnyű motorbalesete következményeivel. A volt szépségkirálynő korábban bejelentkezett a kórházból, ahol kiderült, mi is történt vele: végre megszabadították a lábát "díszítő" vascsavarjaitól, ami nem lehetett egy egyszerű eljárás, mivel még egy erős fájdalomcsillapítóra is szüksége volt, hogy kibírja.

Horváth Éva állapota folyamatosan javul / Forrás: MW archív

Horváth Éva nagy mosollyal tekint gyógyulása felé

Nem lehet azt mondani, hogy nem küzdött meg azért, hogy most itt lehessen! A fantasztikus modell nehéz időszakon ment keresztül és folyamatosan mosolyogva és ragyogó arccal posztolt közösségi média felületein, még akkor is, ha nem így érzett korábban.

Nem csoda tehát, hogy azóta is egy ország várta, mi fog történni vele és mikor térhet vissza a normális életéhez Horváth Éva. Rengeteg műtét és kitartás kellett ahhoz, hogy felépüljön és még mindig kitartóan szeli az élet adta akadályokat.