Michele Morrone-tól a babáig: Így alakult Horváth Csenge magánélete az elmúlt években

Fésűs Nelly gyermeke végre reagált a hetek óta folyó pletykákra, miszerint első gyermekével várandós. Tegnap este ugyanis kiderült, hogy Horváth Csenge babája valóban úton van, pedig eddig kapcsolatáról sem árult el túl sokat. Most itt van minden, amit a magánéletéről tudni lehet.

Horváth Csenge párja, Ottó oldalán jelentette be a nagy hírt: valóban anyai örömök elé néz (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge barátja évekig – még a gimnázium alatt – egy Patrik nevű táncművész volt, aki 5 évvel idősebb a modellnél. Az akkor 16 éves lány édesapja által ismerte meg első szerelmét, akivel öt évig alkottak egy párt, de távkapcsolatban éltek, ami miatt végül tavaly véget vetettek a kapcsolatuknak. A 21 éves lány ezek után nem volt túl sokáig szingli, bár pontosan erről nem beszélt, de néhány hónap alatt több sztárpasival is összehozták.

Horváth Csenge KKevinnel is ismerkedett

A pletykák szerint a modell egy rövid ideig az ismert rapperrel is közelebbi viszonyba került, ám ezt néhány magát biztos forrásnak tituláló kommentelőn kívül senki sem erősítette meg. A fiatalok állítólagos ismerkedéséből végül nem lett komoly kapcsolat, különösen, hogy nem sokkal később egy világsztár is feltűnt a színen. Horváth Csenge Michele Morrone olasz színésszel, a 365 nap trilógia szívdöglesztő sztárjával forgatta a HELL reklámját, amiben szinte izzott közöttük a levegő, így a rajongók szinte azonnal kettejük viszonyáról kezdtek suttogni.

Horváth Csenge Kárpáti Rebeka miatt jelent meg a Legénybúcsú premierjén, ahol a rajongók szerint már nagyon feltűnő volt a pocakja (Fotó: Török Gergely)

Horváth Csenge és Michele Morrone csak barátok

A reklám körüli felhajtás kapcsán a modell megszólalt a Borsnak, ám elmondása alapján, bár jól kijöttek a színésszel és a számát is megadta neki, munkakapcsolatnál és egy laza baráti viszonynál nem volt közöttük több.

Beszéltünk igen, most, hogy megjelent a reklám, illetve nyilván összebarátkoztunk ezalatt az egy hét alatt, úgyhogy igen, mondhatni, tartjuk a kapcsolatot. De abszolút nem tekintett rám ő sem nőként, mert ilyenkor nem férfi-női viszonyban állunk, hanem mint munkatársak, akiknek együtt kell dolgoznia egy feladaton. Voltam már korábban is hasonló helyzetben és ilyenkor tényleg nem az adott személyt látom, bármennyire is nehéz elhinni, csak egy partnert

– mesélte akkor Csenge.