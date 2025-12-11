Titkos videó került elő Horváth Csengéről: Ezt mondta a babáról

Bár már hetek óta pletykálták, Horváth Csenge várandósságának híre valósággal felrobbantotta a netet tegnap este. Fésűs Nelly gyermeke eddig igyekezett titkolni, hogy babát vár, de mostanra ez szinte lehetetlenné vált, így miután Horváth Csenge Barabás Ottó oldalán igencsak kivehető terhes pocakkal jelent meg a Legénybúcsú film premierjén, már sejthető volt, hogy nem kell sokat várni az örömhírre. A modell mindössze egy fotóval tudatta a világgal, hogy hamarosan édesanya lesz, egy barátnője jóvoltából néhány újabb részlet is kiderült.

Horváth Csenge családja és barátai már hetek óta tudnak a terhességről, most kiderült, miként jelentette be nekik (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge párja, Ottó alig fél éve toppanhatott be az életébe, de úgy tűnik, hatalmas a szerelem, hiszen a pár máris belevág a családalapításba. Az erdélyi üzletember és kedvese egy szerelmes, pocakos fotóval jelentették be a nagy világnak, hogy hamarosan szülők lesznek, amire szinte özönlenek a gratulációk. Most azonban kiderült, hogy természetesen Horváth Csenge terhességéről már jó néhányan tudtak ezelőtt, családján kívül például a legközelebbi barátok is, akiknek igencsak viccesen jelentette be a hírt.

„Három dolgot is hoztam, de csak kettőt láttok” – kezdi a kismama a videóban, kezében néhány doboz chipsszel és egy tál édességgel.

Chips, pillecukor és egy gyerek

– sorolta, mire a barátnői hangos sikítozásban törtek ki, volt, aki először fel sem fogta, hogy ez azt jelenti: Horváth Csenge gyermeket vár.

Horváth Csenge meglepetése sokkolta Kútvölgyi Sárát

A hölgyek között Pető Brúnó volt barátnője, az Ázsia Expressz 6. évadának sztárja, Kútvölgyi Sára is jelen volt, hiszen Csengével régóta jó barátnők. Az énekesnő azonban annyira ledöbbent a gólyahír hallatán, hogy percekig tátott szájjal, szinte sokkos állapotban nézett a kismamára. Persze ő is nagyon örül Csenge boldogságának, és végül gratulált is, de a meglepett arcok alapján a pici valószínűleg váratlanul érkezett a modell életébe, vagy legalábbis a barátai előtt is titkolta, hogy készen áll a családalapításra.