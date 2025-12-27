Árulkodó fotó: Kislányt vár Horváth Csenge? Beindultak a találgatások

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge terhessége felénél jár, ami azt jelenti, hogy körülbelül 4,5 hónap múlva már a karjában tarthatja közös gyermekét szerelmével, B. Ottóval.

Horváth Csenge 2026-ban anyai örömök elé néz

(Fotó: Markovics Gábor)

Mint ismert, a 22 éves modell várandósságának első időszakát átszőtték sajnos a pletykák, ami miatt Csenge nemrég ki is fakadt a közösségi médiában. Már akkor is mindenki azt találgatta, anya lesz-e vagy sem, amikor még semmit sem jelentett be azzal kapcsolatban, hogy esetleg bővül a család.

Csenge végül így reagált az őt ért támadáscunamira:

„Az elmúlt hónapban olyan hírek és találgatások jelentek meg rólam és a páromról, amelyek messze túlmutatnak a tisztesség és az emberség határain. Megdöbbent és mélyen elszomorít, hogy vannak, akik egy meg nem született gyermekről és egy olyan emberről, akit nem is ismernek, gondolkodás nélkül terjesztenek bántó, valótlan állításokat. Talán most válik mindenki számára legérthetőbbé, miért nem beszélek szinte soha a magánéletemről. Nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem azért, mert úgy érzem: bármit mondanék vagy tennék, bárhogyan próbálnám óvni a szeretteimet, nem megy… el vagyok hordva mindennek, velük együtt” – kezdi hosszú irományában Csenge, teljesen jogosan.

Horváth Csenge kislányt hord a szíve alatt?

Fésűs Nelly lánya minden bizonnyal mindennél jobban várja a 2026-os évet, és már a karácsonyfájára is felkerült egy babavárásra utaló dísz. Nem is kellett több a virtuális Sherlock Holmes-oknak! A fából készült díszecskén ugyanis a következő felirat áll angolul:

„Boldog karácsonyt: Anya és apa. Találkozunk 2026-ban.”

Emellett két talpacska és néhány szívecske is látható a díszen, de a lényeg, hogy mindez rózsaszínnel! Nos, nem nehéz kitalálni, hogy ebből mire következtettek a kommentelők! Természetesen arra, hogy Horváth Csenge kislányt vár.

Horváth Csenge fotója újabb találgatásokra adott okot (Fotó: Instagram)

„Ezek szerint kislány lesz.”

„Kiderült már a baba neme? Vagy véletlen a rózsaszín felirat?”

„Biztos nem véletlen.”

„Kislánnyal bővül a család, ezek szerint.”

Ilyen és ehhez hasonló kommenteket fűztek Horváth Csenge babavárós karácsonyi fotójához, az újabb bejelentésre a baba nemét illetően azonban még várni kell.