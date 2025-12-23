Elképesztő átalakulás! Rengeteget fogyott a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Rekordot döntött a mozikban, hamarosan pedig az otthonuk melegéből is élvezhetik majd a sikerfilmet a nézők. Az újév első napján debütál a Hogyan tudnék élni nélküled? című film a TV2-n, jövőre pedig érkezik a mozikba a második rész.
Már több mind egy éve, 2024. december 12-én került a mozikba a Demjén Ferenc dalai által ihletett film. A Hogyan tudnék élni nélküled? vígjátékot azóta több, mint egymillióan láttak, és egy teljes éve, immár 54. hete műsoron van – ezzel újabb rekordot döntve a kortárs magyar alkotások között. Jövőre pedig érkezik a folytatás, amiben Kovács Harmat már új külsővel lesz látható.
„Én a filmben Betti szerepét játszom, imádom, szeretem ezt a karaktert, nagyon kis naiv, de nagyon szerethető” – mondta a Borsnak Kovács Harmat színésznő, aki fellépett Demjén Ferenc születésnapi koncertjén Pécsett.
Nekem a szerep kedvéért vissza kellett térjek a gyermeki részemhez, mert ő még rózsaszínben látja a világot, amit én nagyon-nagyon szerettem benne, szerettem ebben a világban lenni és átélni újra. Betti pozitív élményeket hozott nekem, a második részben is izgalmas dolgok történnek vele is, nagyon várom, hogy a közönség hogy fogja fogadni, milyen reakciók lesznek. Még nem árulhatok el semmit a második részről, titok!
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tehetséges színésznőnek miről kellett, ha kellett egyáltalán lemondania a film kedvéért.
„Ez nagyon érdekes, mert Bettinél az alkotók nagyon szerették volna, hogy erősebb csontozatú, teltebb legyen. Amikor elmentem a második fordulós castingra, akkor mondták, hogy nagyon szerettek, de most már ne kezdjek el fogyókúrázni, mert olyan jól áll Bettinek ez a ducibb alkat. De már lefogytam, leadtam 10 kilót, szóval a második részben már vékonyabb lesz Betti. Nem a szerep kedvéért fogytam le, hanem saját magam miatt. Amikor visszanéztem magam a kamerában, meg mások is mondták, hogy így sokkal hihetőbb a filmben eltelt öt év, mert Bettinél is érzékelhető a változás, szőke lett, nőiesebb, vékonyabb, másképpen öltözködik, tehát bár nem miatta fogytam le, jót tett a karakternek is.”
Az az igazság, hogy egészségesebben étkeztem és kevesebbet. Meg annyit dolgoztam, hogy nem volt időm azon agyalni, hogy éhes vagyok. Szóval gyakran nem ettem, de ezt senki ne kövesse, mert nem ez az egészséges út!
