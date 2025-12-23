Elképesztő átalakulás! Rengeteget fogyott a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Rekordot döntött a mozikban, hamarosan pedig az otthonuk melegéből is élvezhetik majd a sikerfilmet a nézők. Az újév első napján debütál a Hogyan tudnék élni nélküled? című film a TV2-n, jövőre pedig érkezik a mozikba a második rész.

A Hogyan tudnék élni nélküled? film tehetséges színésznői: Márkus Luca, Törőcsik Franciska, Kovács Harmat (Fotó: Bors)

10 kilót fogyott a Hogyan Tudnék élni nélküled? Bettije

Már több mind egy éve, 2024. december 12-én került a mozikba a Demjén Ferenc dalai által ihletett film. A Hogyan tudnék élni nélküled? vígjátékot azóta több, mint egymillióan láttak, és egy teljes éve, immár 54. hete műsoron van – ezzel újabb rekordot döntve a kortárs magyar alkotások között. Jövőre pedig érkezik a folytatás, amiben Kovács Harmat már új külsővel lesz látható.

„Én a filmben Betti szerepét játszom, imádom, szeretem ezt a karaktert, nagyon kis naiv, de nagyon szerethető” – mondta a Borsnak Kovács Harmat színésznő, aki fellépett Demjén Ferenc születésnapi koncertjén Pécsett.

Nekem a szerep kedvéért vissza kellett térjek a gyermeki részemhez, mert ő még rózsaszínben látja a világot, amit én nagyon-nagyon szerettem benne, szerettem ebben a világban lenni és átélni újra. Betti pozitív élményeket hozott nekem, a második részben is izgalmas dolgok történnek vele is, nagyon várom, hogy a közönség hogy fogja fogadni, milyen reakciók lesznek. Még nem árulhatok el semmit a második részről, titok!

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tehetséges színésznőnek miről kellett, ha kellett egyáltalán lemondania a film kedvéért.

„Ez nagyon érdekes, mert Bettinél az alkotók nagyon szerették volna, hogy erősebb csontozatú, teltebb legyen. Amikor elmentem a második fordulós castingra, akkor mondták, hogy nagyon szerettek, de most már ne kezdjek el fogyókúrázni, mert olyan jól áll Bettinek ez a ducibb alkat. De már lefogytam, leadtam 10 kilót, szóval a második részben már vékonyabb lesz Betti. Nem a szerep kedvéért fogytam le, hanem saját magam miatt. Amikor visszanéztem magam a kamerában, meg mások is mondták, hogy így sokkal hihetőbb a filmben eltelt öt év, mert Bettinél is érzékelhető a változás, szőke lett, nőiesebb, vékonyabb, másképpen öltözködik, tehát bár nem miatta fogytam le, jót tett a karakternek is.”