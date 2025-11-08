Újabb árulkodó jel: Hódi Pameláék házassága tényleg komoly bajban lehet

Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata már a kezdetben sem volt felhőtlen, végül mégis megtalálták a közös utat, összeházasodtak és megszületett a kislányuk, Evolet Olivia. Az így négy fősre nőtt család immár 5 éve élt boldogan együtt, csakhogy úgy tűnik, a problémák őket sem kerülik el. A rajongók néhány hete figyeltek fel arra, hogy a sztáranyukán nem igazán látni a jegygyűrűjét, ráadásul egyre ritkábban jelenik meg nyilvánosan férjével. A kommentelőknek pedig több sem kellett, azonnal a sztárpár válásáról kezdtek suttogni, és úgy tűnik, egyre több az erre utaló jel. Pamela most olyat tett, amivel végképp megerősítette a követői félelmét.

Úgy tűnt, Hódi Pamela Tóth Bence oldalán megtalálta a boldogságot, most viszont egyre több jel utal magánéleti gondokra (Fotó: Máté Krisztián)

Hódi Pamela férje, amikor csak tehette, a lányokkal tartott egy-egy eseményre, de az utóbbi időben ez legtöbbször elmaradt. Ekkor kerültek elő a mindent tudó kommenthuszárok, akik Bence hűtlenségéről kezdtek különböző elméleteket gyártani. Persze a problémákról, és a válásról eddig egyik fél sem beszélt, így továbbra sem tudhatjuk a teljes igazságot, de az édesanya tegnapi fotója igencsak beszédes. Ugyanis a sztárpár tegnap ünnepelte volna az 5. házassági évfordulóját, amiről az elmúlt években Hódi Pamela Instagram-oldalán is mindig megemlékezett. Most azonban a szerelmes poszt elmaradt, helyette egy furcsa kép jelent meg, aminek középpontjában a Pami nyakában lógó kereszt van. Ez pedig a követők szerint felér egy vallomással.

Az csak jelent valamit, hogy eddig minden évben kirakta, hogy hány éves házassági évforduló, most pedig semmit. Plusz jó ideje nem volt már közös képe Bencével, pedig előtte azért időnként megosztott egyet-egyet

– foglalta össze az egyik Redditező.

Hódi Pamela és Tóth Bence válásáról pletykálnak a rajongók, amire most újabb bizonyítékot találtak (Fotó: TV2/hot! magazin)

Hódi Pamela válása miatt a hit felé fordult?

A kommentelők úgy látják, hogy korábban több celeb feleség is akkor fordult igazán a hit felé, amikor a magánéletében komoly gondok voltak.

„Szinte már megszokott, ahogy a szakítás utáni időszakot beállítják, felhasználva azt, hogy ők most mennyire szentek. Hirtelen minden békés, és az adott férfival volt csak a baj” – kommentelték.