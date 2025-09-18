Laár András vallomása: „Nem úgy élünk együtt, mint egy háromszemélyes házasságban!”

Laár András, a L’art pour l’art Társulat egykori meghatározó alakja és a KFT zenekar oszlopos tagja őszinte vallomást tett a Borsnak. Beszélt tervekről, otthontalanságról, és arról is, milyen érzés együtt élni barátjával és munkatársával, Kalocsai Krisztiánnal, a Hip Hop Boyz egykori frontemberével.
A művész szerint a helyhez való kötődés sosem volt számára igazán fontos. Az otthon nem bútorokból és falakból áll, sokkal inkább lényeges az, hol érzed magad igazán önmagadnak.
Én nem tudom, mi az, hogy otthon. Otthonom nincs, de a szívemben rend lakozik. Mert én 20 éves koromtól kezdve 36-szor költöztem. Volt, ahol 17 évig laktam, de még ott is csak ide-oda hurcolkodva. Úgyhogy az az élmény, hogy én otthon vagyok, az gyakorlatilag nem kötődik lakáshoz. Én ott vagyok otthon, ahol leülhetek egy nyugodt helyre, és a kezemben van a gitár, mellettem a sakuhacsi, gyújtok egy füstölőt, és kész. Ennyi. Ez a maximum, amire szükségem van ahhoz, hogy otthon érezzem magam.
Laár András és Kalocsai Krisztián azaz O.G. Duck találkozása sorsszerűnek tűnt: a két művész hamar megtalálta a közös hangot, barátságuk pedig sok lehetőséget hozott számukra. Nem szokványos lakóközösség az övék, harmóniában élnek együtt, és közben közös új alkotások is születnek.
Most Krisztiánnal együtt lakom. Ő a Hip Hop Boyz tagja, Kalocsai Krisztián, és tök jó fej. Jó arc, nagyon szeretem. Ő a barátom, három hónapja vele és párjával, Szilvivel lakunk, hol itt, hol ott.
Mivel sokan hajlamosak félreérteni az együttélést, Laár tisztázta, hogyan is működnek a mindennapjaik. A találgatások eloszlatása végett András elárulta, milyen is együtt élni Krisztiánnal és menyasszonyával, Szilvivel.
Hát figyelj, mi nem úgy élünk együtt, ahogy ezt a Móricka elképzeli. Például nem alszunk közös ágyban. Nem is fordult még elő talán. Inkább a közös térben találkozunk, és ott nagyon sokat tartózkodunk együtt. Nem kell azt gondolni, hogy mi úgy élünk együtt, mint egy háromszemélyes házasságban. Ez más, nem a hétköznapi együttlakás. Mondjuk azt, hogy egy ilyen gyémánt kristályminta íródik most az időben a világban, arról hogy hogy kell együtt élni három embernek. Mi ezt ideális módon megvalósítjuk
– avatta be mindennapjaikba lapunk olvasóit a zenész.
Laár András egy teljesen idegen zenei műfajba kóstolt bele Krisztián mellett.
„Én is elkezdtem hiphopot játszani, most voltam például stúdióban, ahol egy dögös, új dalt gitároztam fel. Soha életemben nem játszottam hiphopot, sőt, még a stílust sem ismertem, nem is foglalkoztam vele. Ez egy új ‘flow’, azaz sodródás az életemben, nem én döntöm el, hogy most mit fogok csinálni. Hanem egyszer csak ott találom magam valamiben. És akkor azt csinálom. Most itt vagyok, és ez jó”- nyilatkozta a Borsnak András.
És, hogy hiányzik-e neki a színpad? A válasz egyértelmű:
Folyamatosan járok fellépni, sőt, Krisztiánnal közös új színpadi műsoron dolgozunk. Tavaly nyár óta öntudatra ébredtem, és azóta nincs olyan, hogy valami kívülről megmondja, hogy én mit gondoljak, hanem én gondolom azt, amit gondolok. És ennyi. És itt véget is ér a történet. Nyugodt vagyok, jól vagyok, boldog vagyok, kiegyensúlyozott vagyok.
Végül a fiataloknak is üzent sokatmondóan:
„Ne sz.pják be a materializmust! Ez egy hazugság, hogy az anyag teremti a tudatot. Pont fordítva van. Mindenki a szívébe nézzen, mert ott az igazság. Nem kell vallás, nem kell semmi, a szív elég!”
Egy biztos, Laár András megmutatta nekünk, mi is az igazi otthon: nem falak és bútorok, hanem egy hely, ahol igazán önmagad lehetsz.
