Laár András vallomása: „Nem úgy élünk együtt, mint egy háromszemélyes házasságban!”

Laár András, a L’art pour l’art Társulat egykori meghatározó alakja és a KFT zenekar oszlopos tagja őszinte vallomást tett a Borsnak. Beszélt tervekről, otthontalanságról, és arról is, milyen érzés együtt élni barátjával és munkatársával, Kalocsai Krisztiánnal, a Hip Hop Boyz egykori frontemberével.

Laár András KFT frontembere teljesen új életet kezdett (Fotó: Laár András)

Laár András tanyavilágban él: „Nem tudom, mi az, hogy otthon”

A művész szerint a helyhez való kötődés sosem volt számára igazán fontos. Az otthon nem bútorokból és falakból áll, sokkal inkább lényeges az, hol érzed magad igazán önmagadnak.

Én nem tudom, mi az, hogy otthon. Otthonom nincs, de a szívemben rend lakozik. Mert én 20 éves koromtól kezdve 36-szor költöztem. Volt, ahol 17 évig laktam, de még ott is csak ide-oda hurcolkodva. Úgyhogy az az élmény, hogy én otthon vagyok, az gyakorlatilag nem kötődik lakáshoz. Én ott vagyok otthon, ahol leülhetek egy nyugodt helyre, és a kezemben van a gitár, mellettem a sakuhacsi, gyújtok egy füstölőt, és kész. Ennyi. Ez a maximum, amire szükségem van ahhoz, hogy otthon érezzem magam.

Igaz barátság szövődött O.G. Duckkal

Laár András és Kalocsai Krisztián azaz O.G. Duck találkozása sorsszerűnek tűnt: a két művész hamar megtalálta a közös hangot, barátságuk pedig sok lehetőséget hozott számukra. Nem szokványos lakóközösség az övék, harmóniában élnek együtt, és közben közös új alkotások is születnek.

Most Krisztiánnal együtt lakom. Ő a Hip Hop Boyz tagja, Kalocsai Krisztián, és tök jó fej. Jó arc, nagyon szeretem. Ő a barátom, három hónapja vele és párjával, Szilvivel lakunk, hol itt, hol ott.

Laár András és O.G. Duck szoros barátságot kötött (Fotó: Laár András)

Mindennapok a Hip Hop Boyz együttes egykori sztárjával

Mivel sokan hajlamosak félreérteni az együttélést, Laár tisztázta, hogyan is működnek a mindennapjaik. A találgatások eloszlatása végett András elárulta, milyen is együtt élni Krisztiánnal és menyasszonyával, Szilvivel.

Hát figyelj, mi nem úgy élünk együtt, ahogy ezt a Móricka elképzeli. Például nem alszunk közös ágyban. Nem is fordult még elő talán. Inkább a közös térben találkozunk, és ott nagyon sokat tartózkodunk együtt. Nem kell azt gondolni, hogy mi úgy élünk együtt, mint egy háromszemélyes házasságban. Ez más, nem a hétköznapi együttlakás. Mondjuk azt, hogy egy ilyen gyémánt kristályminta íródik most az időben a világban, arról hogy hogy kell együtt élni három embernek. Mi ezt ideális módon megvalósítjuk

– avatta be mindennapjaikba lapunk olvasóit a zenész.