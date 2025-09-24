"A versenyzők miatt voltam kiakadva" – Herceg Erika kitálalt a Megasztár balhéról

„Megkaptam Curtistől, hogy velem nem tudja a versenyző megnyerni a Megasztárt, hogy itt, Magyarországon nincsenek tisztában a munkásságommal. Rosszul esett, hogy nem tudja, hogy mit csináltam külföldön. Nem ülnék abban a székben mellette, ha nem érdemeltem volna meg a zenei múltammal azt a helyet” – mondta Herceg Erika megkeresésünkre, miután Curtisszel volt egy hevesebb szóváltása a műsorban.
A folyamatos beszólásokat tiszteletlenségnek élte meg, ezért meg kellett beszélniük, hogyan tudják folytatni a közös munkát. „Nem magam miatt, a versenyzők miatt voltam kiakadva. Mindenki három-három versenyzőt tud vinni az élő show-ba. Ha náluk többlet van, és elviszik a legerősebbeket, akkor sem tudnak többet vinni, mit három énekes. Ez nem személyes kérdés volt” – vélekedett.
„Volt közöttünk egy feszültség, azt toltuk tovább. Én nem haragudtam utána senkire. Én kamerán kívül és kamera előtt is elmondtam, hogy csinálják úgy, ahogy akarják.
Az eset után már nagyobb számban voltak versenyzők, akik hozzám akartak jönni, én pedig átadtam magam a Jóistennek.
Próbáltam higgadtan felfogni az egészet, de én eléggé érzelmes ember vagyok, kimondom, amit éppen érzek” – mesélte.
Szerinte idővel megismerték egymást Tóth Gabival, Curtisszel, Marics Petivel, kialakult egy kölcsönös tisztelet, utána sokkal gördülékenyebb lett a munka. „Ha nem csapok az asztalra, akkor később alakul ki a jó légkör. Mi ezt korán lerendeztük, hogy legyen valami rendszer. Próbáltam megtalálni a megoldást a problémára, a kulisszák mögött pedig mindig átbeszéltük a történteket és próbáltuk elsimítani a konfliktusokat. Emberileg nagyon megszerettük egymást, de nyilván a legígéretesebb tehetségeket mindenki a saját csapatában szerette volna tudni” – magyarázta.
„Nem baj, ha annyira nem ismernek Magyarországon, engem ugyanis a nagy tapasztalat miatt ültettek ebben a műsorba. Hét évig voltam külföldön sikeres együttesben, frontemberré nőttem ki magam úgy, hogy eleinte nem is beszéltem oroszul. Magyar az anyanyelvem, az első dalban pedig kevés részem volt, olyan erős akcentussal beszéltem az oroszt” – emlékezett az énekesnő.
Utána következett rengeteg koncert, jöttek sorra a stúdiófelvételek, próbák, klipforgatások. Kazahsztánban is szerzett zenei tapasztalatot, fél évig dolgozott ott is egy csapattal, utána pedig Ukrajnában folytatta a szólókarrierjét: „Azért hagytam ott az együttest, hogy családot alapítsak. A párom mindig támogatott, indíttatására folytattam a zenét, rengeteg profi szakemberrel dolgoztam együtt. Szándékom magam fejleszteni, hogy minél többet tudjak segíteni, mint producer, mester. Nekem csak az a fontos, hogy mi lesz a versenyzőkkel.”
2019-ben már keresték Magyarországról, hogy jöjjön zenés tehetségkutatóba, de akkor még a szerződése volt kinn. Jött utána egy kisebb kihagyás, szeretett volna váltani, hogy anyanyelvét használva éljen, dolgozzon tovább. Most elsősorban nem az a célja, hogy nagyon ismert előadó legyen, inkább erős csapatot szeretne összeállítani az élő show-ra. Korábban több évadot végignézett, vannak kedvencei a korábbi szériákból.
Sok versenyzőn érezték, hogy van bennük potenciál, de nem jártak énektanárhoz, nem volt önbizalmuk sem. Több mint tizenkét olyan énekest találtak, akik kiemelkedőek. „Jó formák és jól formálható karakterek, olyanok, akiket vinnék az élő show-ba. Mi a legerősebb mezőnyt akarjuk összerakni” – tette hozzá.
A többi mesterrel szerinte már jó a kapcsolat. „Soha nem volt köztünk olyan, hogy kamerán kívül bántottuk volna egymást, nem beszéltük ki egymást a másik háta mögött. Profik a kollégák is. A viták után megöleljük egymást: ez ilyen munka, ezzel nem lehet mit kezdeni, harcolunk a versenyzőkért. Nem célom, hogy legyőzzem a mestereket, inkább arra vágyom, hogy az énekesekből kihozzam a maximális potenciált. A produkciókban mindenki profi, ezen dolgozik” – mesélte.
„Kijevben éltünk, amikor Magyarországra jöttem egy tévés casting miatt, és a szakmai teendőim miatt Budapest lett a bázisom. A párom, aki üzletember, előbb Svájcba költözött, a munkája miatt, de két éve Karlovy Varyban élünk, én pedig ingázom Magyarország és Csehország között” – mesélte. Épp felmerült, hogy újra összeáll valamilyen formában a VIA Gra együttes, amikor idén, év elején jött neki a Megasztár megkeresése, ami fontosabb volt.
A 37 éves Herceg Erika most folyamosan Budapesten van a Megasztár miatt, 38 éves párjával pedig ritkán látják egymást. Pár éven belül családot is terveznek. „Gondoltunk már sokszor közös babára, de úgy hozta az élet, hogy még nem jött össze. Minden rendben, de mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk idén.
Az anyai ösztön viszont nagyon régóta bennem van, vágyok rá, hogy anya legyek.
De én logika szerint rendezem az életemet: ha munka van, akkor arra koncentrálok” – mondta az énekesnő. Az idei évben tehát más a prioritás, jelennek meg dalai, a napokban új klipet is forgat, a családalapítás pedig még a jövő zenéje.
