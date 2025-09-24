"A versenyzők miatt voltam kiakadva" – Herceg Erika kitálalt a Megasztár balhéról

„Megkaptam Curtistől, hogy velem nem tudja a versenyző megnyerni a Megasztárt, hogy itt, Magyarországon nincsenek tisztában a munkásságommal. Rosszul esett, hogy nem tudja, hogy mit csináltam külföldön. Nem ülnék abban a székben mellette, ha nem érdemeltem volna meg a zenei múltammal azt a helyet” – mondta Herceg Erika megkeresésünkre, miután Curtisszel volt egy hevesebb szóváltása a műsorban.

Herceg Erika megbékélt a többi zsűritaggal (Fotó: TV2)

A folyamatos beszólásokat tiszteletlenségnek élte meg, ezért meg kellett beszélniük, hogyan tudják folytatni a közös munkát. „Nem magam miatt, a versenyzők miatt voltam kiakadva. Mindenki három-három versenyzőt tud vinni az élő show-ba. Ha náluk többlet van, és elviszik a legerősebbeket, akkor sem tudnak többet vinni, mit három énekes. Ez nem személyes kérdés volt” – vélekedett.

„Volt közöttünk egy feszültség, azt toltuk tovább. Én nem haragudtam utána senkire. Én kamerán kívül és kamera előtt is elmondtam, hogy csinálják úgy, ahogy akarják.

Az eset után már nagyobb számban voltak versenyzők, akik hozzám akartak jönni, én pedig átadtam magam a Jóistennek.

Próbáltam higgadtan felfogni az egészet, de én eléggé érzelmes ember vagyok, kimondom, amit éppen érzek” – mesélte.

A Megasztár 2025-ös zsűrije (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Szerinte idővel megismerték egymást Tóth Gabival, Curtisszel, Marics Petivel, kialakult egy kölcsönös tisztelet, utána sokkal gördülékenyebb lett a munka. „Ha nem csapok az asztalra, akkor később alakul ki a jó légkör. Mi ezt korán lerendeztük, hogy legyen valami rendszer. Próbáltam megtalálni a megoldást a problémára, a kulisszák mögött pedig mindig átbeszéltük a történteket és próbáltuk elsimítani a konfliktusokat. Emberileg nagyon megszerettük egymást, de nyilván a legígéretesebb tehetségeket mindenki a saját csapatában szerette volna tudni” – magyarázta.

Komoly karrier van Herceg Erika mögött

„Nem baj, ha annyira nem ismernek Magyarországon, engem ugyanis a nagy tapasztalat miatt ültettek ebben a műsorba. Hét évig voltam külföldön sikeres együttesben, frontemberré nőttem ki magam úgy, hogy eleinte nem is beszéltem oroszul. Magyar az anyanyelvem, az első dalban pedig kevés részem volt, olyan erős akcentussal beszéltem az oroszt” – emlékezett az énekesnő.