Herceg Erika szerint véreshurka nélkül nincs karácsony!

A Megasztár 2025-ös évadának zsűritagja, Herceg Erika párja személyét titokzatosság lengi körül. A szőke bombázó énekesnő csupán annyit árult el róla, hogy távkapcsolatban élnek külföldön. Most azonban izgalmas részletet árult el a közös ünneplésről…

Herceg Erika párja mellett tölti a karácsonyt Csehországban, de azért csempész magyar hagyományokat is a ünnepbe (Fotó: Mediaworks)

Csehországban karácsonyozik Herceg Erika

Erika csak a Megasztár idejére utazott Magyarországra, de bízik benne, előbb-utóbb sikerül idecsalogatnia a rejtélyes szerelmét. A karácsony azonban egyelőre Csehországban éri őket.

„Karlovy Varyban élünk a párommal, ott töltjük a karácsonyt is, barátokkal” – árulta el a Borsnak a kárpátaljai énekesnő, aki korábban Svájcban is élt a szerelmével.

„Számomra az otthon ott van, ahol a párom vár. Persze Magyarországon is otthon érzem magam, és nagyon örülnék, ha a páromat át tudnám édesgetni ide lakni. Meglátjuk. Remélem, sikerül egy idő után” – tette hozzá.

„Nem maradhatott ki a véreshurka sem”

A karácsonyt illetően belecsempészi a magyar hagyományokat is:

„Általában tradicionális magyar ételeket készítek ilyenkor, és mielőtt kiutaztam Karlovy Vary-ba, még meglátogattam a Bazilika környékét, a karácsonyi vásárt is, ahol nem maradhatott ki a véreshurka sem, amit imádok!” – mosolygott Erika, aki azt is elárulta, mit kért a Jézuskától…

Jó egészséget magamnak és a szeretteimnek! Ez a legfontosabb. Ez legyen, a többit elő tudjuk teremteni magunknak. Nem vágyom tárgyi ajándékra, mindenem megvan materiális szempontból

– nyugtázta a csinos szőkeség, akit arról kérdeztünk, számít-e jegygyűrűre a fa alatt…

Én már sosem megyek férjhez, nem lesz nagy fehér ruha, oltár

– vonta meg a vállát a szerelmével és a lánykéréssel kapcsolatban.

„Én már amúgy is feleség vagyok nyolc éve, legalábbis a szívemben az vagyok. Hűséges vagyok, szeretjük egymást, remélem, vele élem le az életem. A szívemben ott az a jegygyűrű…”