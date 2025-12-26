KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Herceg Erika szerint véreshurka nélkül nincs karácsony!

Herceg Erika
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 21:00
Megasztárkarácsony
A Megasztár törékeny zsűritagja szerint nincs karácsony véreshurka nélkül. Herceg Erika az ünnepi terveiről mesélt.
mkb
A szerző cikkei

A Megasztár 2025-ös évadának zsűritagja, Herceg Erika párja személyét titokzatosság lengi körül. A szőke bombázó énekesnő csupán annyit árult el róla, hogy távkapcsolatban élnek külföldön. Most azonban izgalmas részletet árult el a közös ünneplésről…

Herceg Erika magyar hagyományok szerint karácsonyozik külföldön.
Herceg Erika párja mellett tölti a karácsonyt Csehországban, de azért csempész magyar hagyományokat is a ünnepbe (Fotó: Mediaworks)

Csehországban karácsonyozik Herceg Erika

Erika csak a Megasztár idejére utazott Magyarországra, de bízik benne, előbb-utóbb sikerül idecsalogatnia a rejtélyes szerelmét. A karácsony azonban egyelőre Csehországban éri őket.

„Karlovy Varyban élünk a párommal, ott töltjük a karácsonyt is, barátokkal” – árulta el a Borsnak a kárpátaljai énekesnő, aki korábban Svájcban is élt a szerelmével.

Számomra az otthon ott van, ahol a párom vár. Persze Magyarországon is otthon érzem magam, és nagyon örülnék, ha a páromat át tudnám édesgetni ide lakni. Meglátjuk. Remélem, sikerül egy idő után – tette hozzá.

„Nem maradhatott ki a véreshurka sem”

A karácsonyt illetően belecsempészi a magyar hagyományokat is:

Általában tradicionális magyar ételeket készítek ilyenkor, és mielőtt kiutaztam Karlovy Vary-ba, még meglátogattam a Bazilika környékét, a karácsonyi vásárt is, ahol nem maradhatott ki a véreshurka sem, amit imádok!” – mosolygott Erika, aki azt is elárulta, mit kért a Jézuskától…

Jó egészséget magamnak és a szeretteimnek! Ez a legfontosabb. Ez legyen, a többit elő tudjuk teremteni magunknak. Nem vágyom tárgyi ajándékra, mindenem megvan materiális szempontból

– nyugtázta a csinos szőkeség, akit arról kérdeztünk, számít-e jegygyűrűre a fa alatt…

Én már sosem megyek férjhez, nem lesz nagy fehér ruha, oltár

– vonta meg a vállát a szerelmével és a lánykéréssel kapcsolatban.
Én már amúgy is feleség vagyok nyolc éve, legalábbis a szívemben az vagyok. Hűséges vagyok, szeretjük egymást, remélem, vele élem le az életem. A szívemben ott az a jegygyűrű…

@borsonline

Herceg Erika hiányolja a szerelmét! Herceg Erika jelenleg Magyarországon tartózkodik a Megasztár miatt, de így sajnos nem tud a párjával találkozni. Azt mondja, ahogy vége a versenynek indul haza hozzá Csehországba! #bors #hercegerika #kapcsolat #távolság #megasztár #szerelem

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu