Házasság első látásra Petije túllépett Annán: „Sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam”

Jagicza Péter, vagy ahogy a tévénézők megismerték, Házasság első látásra Petije mozgalmas éven van túl. Míg szakmai előremenete a kísérlet előtti ütemezésben folytatódott és elvárásai szerint alakult, addig a szerelmi élete nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Dudás Annával való házassága válással végződött, de azért nem ábrándult ki a szerelem intézményéből.
A Bors felkeresésére elárulta, hogy visszanézve 2025-re, boldogan zárja-e az évet...
„A boldogság fogalma relatív. Sok jó dolog történt velem idén, különösen az elmúlt másfél hónapban. De azért nem korlátlan a boldogság. Remélem, a jövő év még több örömet tartogat számomra” – fogalmazott az üzletember, aki nem hisz az újévi fogadalmakban.
„Számomra egy ígéret vagy célkitűzés – legyen az akár saját magam, akár Isten felé – nem adott dátumokhoz kötődik. Nem kell január elsejének lennie, hogy elhatározzak valamit!” – szögezte le Peti.
„A munkát tekintve azért eltökéltem, hogy minden évben megduplázom a teljesítményem. Ez idén sikerült, jövőre pedig ezt a dupla teljesítményt szoroznám tovább” – fejtette ki, majd gyorsan hozzátette, a szerelmi életében inkább nem ragaszkodik ehhez a matekhoz.
2025-ben volt egy esküvőm és egy válásom. Jövőre semmiképpen sem szeretnék kettőt ezekből! Maximum egy házasságról lehet szó
– nevetett Házasság első látásra Petije, akinek kapcsolata már a kísérlet közben végzetesen megromlott feleségével, Annával miután összekülönböztek arról, mi történt a színfalak mögött: a híres csók vagy puszi vita...
A heves viszonyuk a jelek szerint azóta sem rendeződött. Mikor arról kérdeztük Petit, hogy azért fognak-e boldog karácsonyt kívánni egymásnak, ezt felelte:
„Biztos hogy nem! De egyébként nem gondolok vissza rossz szájízzel a történtekre. Érzelmileg sikerült túllépnem a kísérleten, az ott kialakult helyzeteken.”
Sőt, sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam. 110 százalékig túl vagyok a házasságomon
– szögezte le határozottan Peti, aki azt is elárulta, hogy úgy érzi, készen állna egy új kapcsolatra is.
