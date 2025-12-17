Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Házasság első látásra Petije túllépett Annán: „Sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam”

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 10:30
szerelemválás
Jagicza Péter és Dudás Anna házassága meseszerűen indult, majd drámai véget ért. A Házasság első látásra 3. évadának párosa idő előtt feladta a kísérletet, sőt, a férj most meglepő vallomást tett az érzéseiről.
mkb
A szerző cikkei

Jagicza Péter, vagy ahogy a tévénézők megismerték, Házasság első látásra Petije mozgalmas éven van túl. Míg szakmai előremenete a kísérlet előtti ütemezésben folytatódott és elvárásai szerint alakult, addig a szerelmi élete nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Dudás Annával való házassága válással végződött, de azért nem ábrándult ki a szerelem intézményéből.

Házasság első látásra Petije már el is felejtette a házasságukat.
A Házasság első látásra Anna és Peti számára nem lett happy end, ám a férj már túl is tette magát a történteken (Fotó: Máté Krisztián)

Házasság első látásra Petije boldogabb évre vágyik

A Bors felkeresésére elárulta, hogy visszanézve 2025-re, boldogan zárja-e az évet...

A boldogság fogalma relatív. Sok jó dolog történt velem idén, különösen az elmúlt másfél hónapban. De azért nem korlátlan a boldogság. Remélem, a jövő év még több örömet tartogat számomra” – fogalmazott az üzletember, aki nem hisz az újévi fogadalmakban.

Számomra egy ígéret vagy célkitűzés – legyen az akár saját magam, akár Isten felé – nem adott dátumokhoz kötődik. Nem kell január elsejének lennie, hogy elhatározzak valamit! – szögezte le Peti.

Anna és Peti kapcsolata hamar megromlott, mikor összekülönböztek azon, mi történt valójában a kamerák mögött (Fotó: TV2)

Jövő évi tervek: „Maximum egy házasságról lehet szó”

„A munkát tekintve azért eltökéltem, hogy minden évben megduplázom a teljesítményem. Ez idén sikerült, jövőre pedig ezt a dupla teljesítményt szoroznám tovább” – fejtette ki, majd gyorsan hozzátette, a szerelmi életében inkább nem ragaszkodik ehhez a matekhoz.

2025-ben volt egy esküvőm és egy válásom. Jövőre semmiképpen sem szeretnék kettőt ezekből! Maximum egy házasságról lehet szó

– nevetett Házasság első látásra Petije, akinek kapcsolata már a kísérlet közben végzetesen megromlott feleségével, Annával miután összekülönböztek arról, mi történt a színfalak mögött: a híres csók vagy puszi vita...

A heves viszonyuk a jelek szerint azóta sem rendeződött. Mikor arról kérdeztük Petit, hogy azért fognak-e boldog karácsonyt kívánni egymásnak, ezt felelte:

„Biztos hogy nem! De egyébként nem gondolok vissza rossz szájízzel a történtekre. Érzelmileg sikerült túllépnem a kísérleten, az ott kialakult helyzeteken.”

Sőt, sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam. 110 százalékig túl vagyok a házasságomon

– szögezte le határozottan Peti, aki azt is elárulta, hogy úgy érzi, készen állna egy új kapcsolatra is.

@borsonline

A Házasság első látásra adásában elszabadult a pokol Jagicza Péternek vészesen fogy a türelme. A Házasság első látásra szereplője egyre nehezebben viseli, hogy felesége semmilyen szinten nem akarja beengedni az intimitást az életükbe. #bors #elvek #hel #házasságelsőlátásra #helanna #helpeti

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu