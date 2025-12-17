Házasság első látásra Petije túllépett Annán: „Sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam”

Jagicza Péter, vagy ahogy a tévénézők megismerték, Házasság első látásra Petije mozgalmas éven van túl. Míg szakmai előremenete a kísérlet előtti ütemezésben folytatódott és elvárásai szerint alakult, addig a szerelmi élete nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Dudás Annával való házassága válással végződött, de azért nem ábrándult ki a szerelem intézményéből.

A Házasság első látásra Anna és Peti számára nem lett happy end, ám a férj már túl is tette magát a történteken (Fotó: Máté Krisztián)

Házasság első látásra Petije boldogabb évre vágyik

A Bors felkeresésére elárulta, hogy visszanézve 2025-re, boldogan zárja-e az évet...

„A boldogság fogalma relatív. Sok jó dolog történt velem idén, különösen az elmúlt másfél hónapban. De azért nem korlátlan a boldogság. Remélem, a jövő év még több örömet tartogat számomra” – fogalmazott az üzletember, aki nem hisz az újévi fogadalmakban.

„Számomra egy ígéret vagy célkitűzés – legyen az akár saját magam, akár Isten felé – nem adott dátumokhoz kötődik. Nem kell január elsejének lennie, hogy elhatározzak valamit!” – szögezte le Peti.

Anna és Peti kapcsolata hamar megromlott, mikor összekülönböztek azon, mi történt valójában a kamerák mögött (Fotó: TV2)

Jövő évi tervek: „Maximum egy házasságról lehet szó”

„A munkát tekintve azért eltökéltem, hogy minden évben megduplázom a teljesítményem. Ez idén sikerült, jövőre pedig ezt a dupla teljesítményt szoroznám tovább” – fejtette ki, majd gyorsan hozzátette, a szerelmi életében inkább nem ragaszkodik ehhez a matekhoz.

2025-ben volt egy esküvőm és egy válásom. Jövőre semmiképpen sem szeretnék kettőt ezekből! Maximum egy házasságról lehet szó

– nevetett Házasság első látásra Petije, akinek kapcsolata már a kísérlet közben végzetesen megromlott feleségével, Annával miután összekülönböztek arról, mi történt a színfalak mögött: a híres csók vagy puszi vita...

A heves viszonyuk a jelek szerint azóta sem rendeződött. Mikor arról kérdeztük Petit, hogy azért fognak-e boldog karácsonyt kívánni egymásnak, ezt felelte:

„Biztos hogy nem! De egyébként nem gondolok vissza rossz szájízzel a történtekre. Érzelmileg sikerült túllépnem a kísérleten, az ott kialakult helyzeteken.”

Sőt, sokszor már el is felejtem, hogy házas voltam. 110 százalékig túl vagyok a házasságomon

– szögezte le határozottan Peti, aki azt is elárulta, hogy úgy érzi, készen állna egy új kapcsolatra is.