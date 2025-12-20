Végre rátalált a szerelem a Házasság első látásra sztárjára: „Éhesen falatozunk egymásból”

Brem Lacit a Házasság első látásra induló szériájában ismerhették meg a nézők, akkor Góbi Hildával állt az oltár elé, a harmadik évadban Zavirát választották mellé a szakértők. A történet azonban egészen más fordulatot vett.

Házasság első látásra Zavira és Laci kapcsolata végül nem folytatódott, Brem Laci új párjával pedig már hónapok óta nagy a szerelem (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Brem Lacija mindent megtett

Brem László a Házasság első látásra történetében az egyetlen, aki többször is bevállalta a kísérletet és feleségül vett egy ismeretlen nőt. Bár az első évadban Hildával már az utolsó epizódban a válás mellett döntöttek, meghagyták maguknak a lehetőséget, hogy boldogok legyenek, és kamerákon kívül kezdtek randizni, ez azonban nem jutott túl sokáig. A harmadik évadban aztán érkezett egy lány, Zavira, aki a korábbi szereplők közül épp Lacit nevezte meg, mint ideális jelölt, és legnagyobb meglepetésére végül meg is kapta, hiszen az oltárnál megfordulva vele találta magát szemben. Történetük bizakodóan indult, hamar kiderült azonban, hogy ők sem találják egymásban az igazit, ráadásul Laci notorikusan elkövette ugyanazokat a hibákat Zavirával, mint anno Hildával. A pszichológusok egy ponton meg is jegyezték neki, hogy nem tanul még a saját hibájából sem.

Brem Laci nem adta fel, új párjával boldogabb mint valaha

Nos, a sorozatos kudarcok után úgy tűnt, valamit tényleg nagyon elrontott, nemrég azonban a Tények Plusz kamerái előtt vallotta be, hogy végre rátalált a nagybetűs szerelem, ami valljuk be, igazán kijárt már neki. „A forgatás után visszazökkentem, dolgozom és van egy csodálatos barátnőm, nagy szerelemben, szorgalomban élem a kis életemet. Hamarosan a karácsony, párommal együtt készülünk az ünnepekre” – kezdi Laci, aki kendőzetlen őszinteséggel vallott az érzéseiről.

Én azt gondoltam, hogy nagyon bele fognak nyúlni a szakértők a közepébe és a tökéletes arát hozzák majd el nekem. De Zavirával nagyon hamar kiderült, hogy csak barátság tud közöttünk kialakulni, főleg az én részemről, emiatt egyébként rengeteg támadást is kaptam; mondván, hogy jövök én ahhoz, hogy nem vagyok szerelmes abba a nőbe, akit nekem kiválasztanak.

A forgatások után azonban nem sokkal ajtóstul tört rá a szerelem, ami azóta is napról napra erősebb.

Ha lehet azt mondani, most nagyon éhesen falatozunk egymásból, egymás energiáiból és nagyon jól passzolunk egymáshoz. Hasosnló dolgokat éltünk meg és hoztunk magunkkal, az értékrendünk is jó, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon jól megvagyunk és jól érzem magam ebben a kapcsolatban.

Bár Brem Laci párja egyelőre nem fedte fel kilétét, annyi már kiderült, hogy öt hónapja tart a szerelem és óriási a boldogság.