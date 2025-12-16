Soha nem látott fotó került elő Horváth Csengéről

Fésűs Nelly 54 éves lett december 15-én, lánya, Horváth Csenge pedig közös képpel köszöntötte ebből az alkalomból. Mivel ő 23 éves lesz januárban, a fotón pedig láthatóan még igen kicsi, így arra lehet következtetni, hogy egy 21-22 évvel ezelőtti pillanatot örökítettek meg a képen.

Horváth Csenge hálás a szüleinek

(Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge a kép mellett megjegyezte, hogy hamarosan ő is szülő lesz, és így még jobban érti, mit jelent „adni, óvni, szeretni feltétel nélkül.” Mint írta, két embernek van születésnapja, nekik köszönheti az életét, az értékeit, a biztonságot, amelyhez bármikor visszatalálhat.

Régi kép Horváth Csengéről és szüleiről

(Fotó: instagram.com/cs.enge)

„Köszönöm nektek mindazt, amit értem tettetek, amit ma már teljesen más szemmel látok. Boldog születésnapot, Anya és Apa!” – írta Instagram-sztoriban.

Horváth Csenge terhessége is téma

A modell szerint az elmúlt hónapban olyan hírek és találgatások jelentek meg róla és a párjáról, amelyek messze túlmutatnak a tisztesség és az emberség határain.

Megdöbbent és mélyen elszomorít, hogy vannak, akik egy meg nem született gyermekről és egy olyan emberről, akit nem is ismernek, gondolkodás nélkül terjesztenek bántó, valótlan állításokat. Talán most válik mindenki számára legérthetőbbé, miért nem beszélek szinte soha a magánéletemről. Nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem azért, mert úgy érzem: bármit mondanék vagy tennék, bárhogyan próbálnám óvni a szeretteimet, nem megy… el vagyok hordva mindennek, velük együtt.

A modell elmondta, hogy csak éli az életét, és szeretné megvédeni mindazt, ami számára a legfontosabb, ez pedig a családja.

Filmpremieren mutatta meg először, hogy állapotos

Noha hetek óta pletykálták, Horváth Csenge várandósságának híre valósággal felrobbantotta a netet a napokban. Fésűs Nelly gyermeke eddig igyekezett titkolni, hogy babát vár, de mostanra ez szinte lehetetlenné vált, így miután Barabás Ottó oldalán igencsak kivehető terheshassal jelent meg a Legénybúcsú film premierjén, már sejthető volt, hogy nem kell sokat várni az örömhírre. A modell mindössze egy fotóval tudatta a világgal, hogy hamarosan édesanya lesz, egy barátnője jóvoltából néhány újabb részlet is kiderült.