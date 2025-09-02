Brutális nyár van a Megasztár győztese mögött: „Volt tíz napunk, ami alatt tizenkét koncertet adtunk!”

„Mozgalmas volt a nyár, sok koncertet adtunk. Emlékezetes volt a Vál-völgyi Zsúr, ahol hétezren hallgatták a koncertet, de nagyon jól sikerült a Strand fesztiválos fellépés is. Játszottunk az Abrakazabra zenekarommal, de más formációkkal is” – mesélte a Bors megkeresésére Gudics Máté.

Gudics Máté koncertezett bőven a nyáron (Fotó: Instagram)

„Körbejártam idén nyáron Magyarországot. Úgy gondolom, hogy minden buliról mosolyogva mentek haza az emberek. Elégedett vagyok ezzel az időszakkal, egyszer volt tíz napunk megállás nélkül: ezalatt tizenkét koncertet adtunk. Húzós időszak volt” – emlékezett.

Csak egy olyan hazai helyszín volt, ahol ott aludtak a fellépés után, a többi után mindig hazatértek, majd másnap ismét útnak indultak: a Megasztár győztese úgy kalkulál, hogy 30 ezer kilométert biztosan autózott az elmúlt hónapokban. A formációtól függ, hogyan jut el a helyszínre, ha külső zenekarral lép fel, akkor az autójával megy, saját zenekaros fellépésnél kisbuszt bérelnek. Tavaly ugyan volt egy busz, amely leállt út közben, de szerencsésnek tartja magát. „Figyelek az autóimra, és szeretek ott lenni korábban, legalább egy órával a fellépések előtt a helyszínre érkezem” - jegyezte meg.

Olaszországban is zenélt Gudics Máté zenekara kíséretében

„Gradóban képviseltük a magyarokat, ott hetente többször van koncert, és mindig más nemzetiség zenészei léptek fel. Sokan voltak, a helyiek csúcsnézőszámról beszéltek. A mi meghívásunkkal az ott nyaraló magyaroknak szerettek volna kedveskedni, de nagyon sokan voltak helyiek is” – fejtette ki a Borsnak Máté.

Négy napot voltunk, egy koncertet adtunk, egyfajta csapatépítő tréningként éltük meg az olasz utat

– mesélte a zenész.

Gudics Máté Megasztár utáni élete már más szinten pörög

„Mindenhol odajöttek közös fotókat készíteni, sokan elmondták, hogy én voltam a kedvencük a Megasztárban, ez persze nagyon jólesik. Ebből szűröm le, hol tartok ebben a szakmában. Mindenhol sokan voltak, a nézők reakciói pedig nagyon boldoggá tesznek” – mondta Gudics Máté.

Bár pörgős volt a nyár, úgy érzi, ezzel együtt is kevesebbet van távol a családtól, mint eddig. „Most intenzíven zenélek, de nyolcvan százalékban otthon, a gyerekekkel tudok lenni. Jól szeljük a habokat” – mesélte. Hamarosan a Hooligansszel közös daluk érkezik, majd jön egy új szám, az Égetem a két végén, ezt még Los Angelesben vette fel korábban. Az énekes fellép a Korál-koncerten is, amely jövő májusban lesz a Papp László Sportarénában.