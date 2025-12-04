Gudics Máté depresszióval küzdött a Megasztár megnyerése után: „Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert!"

Eltelt egy év, mióta Gudics Máté megnyerte a Megasztárt, és az énekes azóta is szinte megállás nélkül pörög. Új dalokkal rukkol elő és bejárta az egész országot a fellépéseivel. Bármerre jár, érezni, hogy a közönség továbbra is szereti, és élvezi, hogy a Megasztár óta olyan emberekkel is újra felvette a kapcsolatot, akikkel hosszú évek óta nem beszélt, ugyanis régi barátok, ismerősök keresték meg.
A TV2 tehetségkutatója azonban nemcsak boldogságot hozott, hanem komoly lelki terhet is. Máté őszintén beszélt arról, hogy a műsor után depresszív állapotba került.
Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert, és azt is, amikor hirtelen vissza kell menni a hétköznapokba. Semmi nem tudja pótolni az élményt, amit ott átél az ember. Pláne, ha meg is nyeri, mert az katartikus
– mondta, majd elmesélte, hogy terapeutája segít neki abban, hogy ne akarjon mindent azonnal elérni, és elfogadja, ha néha van egy kis üresjárat. „Az ember attól fél, hogy elfelejtik. Ha van pár szabadnapom, előjön, hogy nem csináltam semmit, de ez nem igaz, mert folyamatosan jönnek újabb lehetőségek”– mondta lelkesen a Megasztár-győztes.
A hirtelen jött ismertség nemcsak őt, hanem a családját is új helyzet elé állította. Bár feleségével együtt erős egységet alkotnak, nagyobbik gyermeke egy rövid ideig nehezen fogadta, hogy az apukáját mindenhol megismerik.
„Éreztem rajta, hogy nincs a helyén. Furcsának találta, amikor az osztálytársai szülei odajöttek gratulálni” – mesélte Máté. A kislány azonban gyorsan feldolgozta ezt, mára teljesen természetes számára az új helyzet, és büszke az apukájára.
Máté számára a megasztáros győzelme maga volt az érzelmi hullámvasút. A több hónapnyi munka, és a feszített tempó egyszerre omlott rá, amikor bejelentették, hogy ő a győztes.
Megnyerni a műsort az egy sokkhatás. Több hónapnyi irgalmatlan munka van a versenyzőknél. Éreztem az emberek szeretetét folyamatosan a műsor alatt, a tévéképernyőn keresztül is. Elképesztő energiákat tapasztalhattam meg, aztán hirtelen vége lett. Ezt komoly feladat volt helyretenni magamban
– mesélte a Borsnak.
A versenytársakkal azóta is jó kapcsolatban van, és még most is szívesen visszatérne a műsorba. „Bármikor újrakezdeném!”
Ami a jövőt illeti, Máté egyértelmű célokat tűzött ki. Bár a hirtelen jött népszerűség nyomása ma is dolgozik benne, biztos a céljaiban. „Bár ez még távoli, de nagyon szeretném, hogy egyszer aréna koncertem legyen. Szép fokozatosan szeretném felépíteni és lépésről lépésre haladok” – zárta gondolatait az énekes.
