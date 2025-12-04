Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gudics Máté depresszióval küzdött a Megasztár megnyerése után: „Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert!"

Gudics Máté
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:00
Megasztárdepresszió
Gudics Máté őszintén mesélt a sikerről és annak árnyoldaláról. Egy éve nyerte meg a Megasztárt, ami egy igazi érzelmi hullámvasút volt az énekesnek.
Ko. K.
Eltelt egy év, mióta Gudics Máté megnyerte a Megasztárt, és az énekes azóta is szinte megállás nélkül pörög. Új dalokkal rukkol elő és bejárta az egész országot a fellépéseivel. Bármerre jár, érezni, hogy a közönség továbbra is szereti, és élvezi, hogy a Megasztár óta olyan emberekkel is újra felvette a kapcsolatot, akikkel hosszú évek óta nem beszélt, ugyanis régi barátok, ismerősök keresték meg.

Gudics Máté elárulta, hogy az összes hitelét visszafizette, köszönhetően a Megasztárnak BORS
Gudics Máté Hooligansszel készült dala hatalmas siker (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár 2024 fényei utáni sötétség

A TV2 tehetségkutatója azonban nemcsak boldogságot hozott, hanem komoly lelki terhet is. Máté őszintén beszélt arról, hogy a műsor után depresszív állapotba került. 

Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert, és azt is, amikor hirtelen vissza kell menni a hétköznapokba. Semmi nem tudja pótolni az élményt, amit ott átél az ember. Pláne, ha meg is nyeri, mert az katartikus

 – mondta, majd elmesélte, hogy terapeutája segít neki abban, hogy ne akarjon mindent azonnal elérni, és elfogadja, ha néha van egy kis üresjárat. „Az ember attól fél, hogy elfelejtik. Ha van pár szabadnapom, előjön, hogy nem csináltam semmit, de ez nem igaz, mert folyamatosan jönnek újabb lehetőségek”– mondta lelkesen a Megasztár-győztes.

A családja is próbatételek előtt állt

A hirtelen jött ismertség nemcsak őt, hanem a családját is új helyzet elé állította. Bár feleségével együtt erős egységet alkotnak, nagyobbik gyermeke egy rövid ideig nehezen fogadta, hogy az apukáját mindenhol megismerik

20250708_Gudics Máté kiskedvenc_MG_MW 017
Gudics Máté családja mindenben támogatja az énekest (Fotó: Markovics Gábor)

„Éreztem rajta, hogy nincs a helyén. Furcsának találta, amikor az osztálytársai szülei odajöttek gratulálni – mesélte Máté. A kislány azonban gyorsan feldolgozta ezt, mára teljesen természetes számára az új helyzet, és büszke az apukájára.

A Megasztár 2024 győztese nem érezte magát mindig prímán

Máté számára a megasztáros győzelme maga volt az érzelmi hullámvasút. A több hónapnyi munka, és a feszített tempó egyszerre omlott rá, amikor bejelentették, hogy ő a győztes. 

Megnyerni a műsort az egy sokkhatás. Több hónapnyi irgalmatlan munka van a versenyzőknél. Éreztem az emberek szeretetét folyamatosan a műsor alatt, a tévéképernyőn keresztül is. Elképesztő energiákat tapasztalhattam meg, aztán hirtelen vége lett. Ezt komoly feladat volt helyretenni magamban

 – mesélte a Borsnak. 

20241208_megasztar__MW_bulvar_14
Gudics Máté Megasztár-győzelme rengeteg pozitív dolgot hozott az életébe (Fotó: Máté Krisztián)

A versenytársakkal azóta is jó kapcsolatban van, és még most is szívesen visszatérne a műsorba. „Bármikor újrakezdeném!”

Nagy álmot dédelget, amit megvalósítana 

Ami a jövőt illeti, Máté egyértelmű célokat tűzött ki. Bár a hirtelen jött népszerűség nyomása ma is dolgozik benne, biztos a céljaiban. „Bár ez még távoli, de nagyon szeretném, hogy egyszer aréna koncertem legyen. Szép fokozatosan szeretném felépíteni és lépésről lépésre haladok” – zárta gondolatait az énekes.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
