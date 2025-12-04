Gudics Máté depresszióval küzdött a Megasztár megnyerése után: „Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert!"

Eltelt egy év, mióta Gudics Máté megnyerte a Megasztárt, és az énekes azóta is szinte megállás nélkül pörög. Új dalokkal rukkol elő és bejárta az egész országot a fellépéseivel. Bármerre jár, érezni, hogy a közönség továbbra is szereti, és élvezi, hogy a Megasztár óta olyan emberekkel is újra felvette a kapcsolatot, akikkel hosszú évek óta nem beszélt, ugyanis régi barátok, ismerősök keresték meg.

Gudics Máté Hooligansszel készült dala hatalmas siker (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár 2024 fényei utáni sötétség

A TV2 tehetségkutatója azonban nemcsak boldogságot hozott, hanem komoly lelki terhet is. Máté őszintén beszélt arról, hogy a műsor után depresszív állapotba került.

Nehéz feldolgozni egy ilyen sikert, és azt is, amikor hirtelen vissza kell menni a hétköznapokba. Semmi nem tudja pótolni az élményt, amit ott átél az ember. Pláne, ha meg is nyeri, mert az katartikus

– mondta, majd elmesélte, hogy terapeutája segít neki abban, hogy ne akarjon mindent azonnal elérni, és elfogadja, ha néha van egy kis üresjárat. „Az ember attól fél, hogy elfelejtik. Ha van pár szabadnapom, előjön, hogy nem csináltam semmit, de ez nem igaz, mert folyamatosan jönnek újabb lehetőségek”– mondta lelkesen a Megasztár-győztes.

A családja is próbatételek előtt állt

A hirtelen jött ismertség nemcsak őt, hanem a családját is új helyzet elé állította. Bár feleségével együtt erős egységet alkotnak, nagyobbik gyermeke egy rövid ideig nehezen fogadta, hogy az apukáját mindenhol megismerik.

Gudics Máté családja mindenben támogatja az énekest (Fotó: Markovics Gábor)

„Éreztem rajta, hogy nincs a helyén. Furcsának találta, amikor az osztálytársai szülei odajöttek gratulálni” – mesélte Máté. A kislány azonban gyorsan feldolgozta ezt, mára teljesen természetes számára az új helyzet, és büszke az apukájára.

A Megasztár 2024 győztese nem érezte magát mindig prímán

Máté számára a megasztáros győzelme maga volt az érzelmi hullámvasút. A több hónapnyi munka, és a feszített tempó egyszerre omlott rá, amikor bejelentették, hogy ő a győztes.

Megnyerni a műsort az egy sokkhatás. Több hónapnyi irgalmatlan munka van a versenyzőknél. Éreztem az emberek szeretetét folyamatosan a műsor alatt, a tévéképernyőn keresztül is. Elképesztő energiákat tapasztalhattam meg, aztán hirtelen vége lett. Ezt komoly feladat volt helyretenni magamban

– mesélte a Borsnak.