Gelencsér Tímea az elmúlt időszak nehézségeiről: „Nagyon gyorsan kellett döntenünk”

Gelencsér Tímea kezét év elején kérte meg Simon Mátyás, ami maga a leányálom volt: Arubán, a flamingók szigetén nyaraltak, amikor Matyi feltette a nagy kérdést. A pár boldogsága azóta is határtalan, az esküvő szervezése viszont egyelőre parkolópályára került.

Gelencsér Tímea és párja, Simon Mátyás felújítják néhány hónapja vásárolt házukat (Fotó: Gelencsér Tímea)

Gelencsér Timi párjával komoly döntést hozott meg

Gelencsér Timi Instagram-oldalán az elmúlt időszakban érezhetően ritkábban jelentkezett, s bár nem tűnt el teljesen, mintha kevesebbet mutatott volna a mindennapjairól. „Egy kicsit tényleg köddé váltam az utóbbi időben, de csak azért, mert a munkáimnak nincs a hagyományos értelemben véve látványos eredménye. A házunk felújítása rengeteg időt és energiát elvisz, ezeknek csak később lesz látszatja” - kezdi a műsorvezető, aki elárulta, hogy a házvásárlásuk egy kicsit hektikusra sikeredett.

„Jelenleg albérletben lakunk, amit eladtak a fejünk fölül. Korábban sem szerettem soha ezt a kiszolgáltatott érzést, illetve nyilván mi is érzékeltük, hogy a budapesti lakásárak egyre magasabbak, ezért amikor jött egy lehetőség és találtunk egy házat jó áron, akkor lecsaptunk rá.”

Nagyon gyorsan kellett döntenünk, de utána úgy volt, lesz időnk a felújításra. Most viszont fordult a kocka, mert pár hete kiderült, hogy a lakásból hamarosan ki kell költöznünk és addig nem biztos, hogy végzünk, két költözés pedig nagyon húzós lenne.

Timi elárulta, hogy a ház teljes körű felújításának munkálatai nagyon lassan zajlanak, a jegyespár ugyanakkor türelmes, a rájuk nehezedő terheket jól bírják és minden feladatot megosztanak maguk között. „Lesznek majd szuper cégekkel együttműködéseim a házzal kapcsolatban, ezeket értelemszerűen én intézem, a hőszivattyús, villanyszerelős, kőműves dolgokat pedig Matyi. Igazság szerint a kiköltözés sürgőssége miatt lett stresszes az egész”

Gelencsér Tímea több legyet üt egy csapásra

Timi idén fejezi be az egyetemet, ahol épp vizsgaidőszak van és rengeteget kell tanulnia, utána pedig a szakdolgozat védése és a záróvizsga vár rá. „Egy picit a munkáim is háttérbe szorultak most, bár a tartalomgyártós felkéréseknek eleget teszek, de forgatni nem nagyon tudok, és rendezvényből is kevesebbet vállalok.”