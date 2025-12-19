Gáspár Laci rajongói sem értik az énekes kirohanását

Gáspár Laci az elmúlt napokban már leszedhette volna a Rácz Gergőnek címzett nyílt levelét, de nem tette, sőt még reagált is néhány kommentre. Azokra, amelyekben figyelmezették, hogy talán, de csak talán, egy picikét túlreagálta az ártatlannak szánt és egyébként valóban annak is sikerült emlékezős videóban elhangzottakat. Na, de mi történt?

Gáspár Laci Rácz Gergő videójára rágott be (Fotó: Bors)

Dióhéjban annyi, hogy Rácz Gergő elmesélte követőinek, hogy annak idején éppen annak a kiadónak küldte el Bennünk a világ című, későbbi slágerét, amelyhez Laci is tartozott. A kiadó pedig arra kérte, adja a nótát az akkor karrierje elején járó, de nagyon népszerű megasztárosnak. Gergő nemet mondott és végül egy kisebb kiadóhoz szerződött, majd megjelent a dal, ami hatalmas siker lett. Ahogy Gergő rajongói, úgy Gáspár Laci is először hallotta ezt a történetet és ő valamiért magára nézve kellemetlennek találta. Ezt az érzését írta ki magából egy hosszú és veretes posztban. Olyasmivel vádolva Rácz Gergőt, amit ő maga nem, vagy nem úgy mondott. Lacit erre több követője is figyelmeztette, de az énekest ez sem tántorítja el attól, hogy továbbra is az oldalán tartsa a szöveget.

Gáspár Laci dalok közé került majdnem Rácz Gergő slágere is

„El is mondja, hogy nem tudtál róla semmit, akkor hova ez a kiakadás? És ki akar kattintásokért harcolni? Ő elmesélt egy sztorit, amibe IGEN belekerült a neved mondván ugye, hogy neked akarták adni a dalt amivel Ő nem élt.

Egy rossz szó nem hagyta el a száját veled kapcsolatban, mégis lereagálod, hogy a média felkapjon és veled legyen tele az összes hírlap.

Lehet, hogy Gergő nem ül semmilyen tévéműsorban mint zsűri, mégis nagyobb ember a zenéi által mint valaha TE leszel. A kattintások téged érdekeltek, nem pedig Őt. Gratulálok az elegáns megfogalmazásért, aminek igazából semmi értelme nem volt” - írta Gáspár Laci egyik rajongója, akinek véleményéhez többen is csatlakoztak: „Laci! Túlreagálod! Gergő egy rossz szót nem ejtett rólad! Ellentétben veled! A rosszindulat nem menő!” - fogalmazott az énekes másik követője. Volt, aki egyenesen arra hívta fel kedvence figyelmét, hogy semmi szüksége arra a védekezésre, amit egy el sem hangzó vád generált benne: „Laci! Neked erre az önvédelemre nincs szükséged! Nem értem miért is teszed!” - írta egy kommentelő. Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy sokan adtak igazat Gáspár Lacinak.

Íme, a vitát kirobbantó videó!