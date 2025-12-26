Gáspár Laci fejvesztve rohant a kórházba és Istenhez fohászkodott

Gáspár Lacival kapcsolatban kevéssé ismert tény, hogy mélyen, nagyon mélyen Isten hívő ember. A Megasztár első szériájának harmadik helyezettje sosem kérkedett a hitével, de a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor karácsonyi epizódjának felvételén szóba került a téma, és az énekes úgy öntött, megoszt a nézőkkel egy történetet, ami éppen a közelmúltban erősítette meg az Istenbe vetett hitét.

Gáspár Laci hajnalban kapta a telefont és azonnal rohant a kórházba (Fotó: YouTube)

Gáspár Laci: Nagyon nagy baj történt…

„A csodatévő Isten bele tud nyúlni mindenbe. Én nem csak azért tudok imádkozni, ami van, vagy ami legyen, de még azért is, hogy a múlt megváltozzon. Mert Istennél nem számít az idő! Mondok is egy példát. Nem fogom elmondani, hogy pontosan kivel és mi történt. Egy a lényeg, hogy egyik hajnalban anyukám sírva hívott fel, hogy menjek azonnal, mert kórház és minden van” – kezdett bele a történetbe Gáspár Laci énekes, aki természetesen azonnal autóba ült és elindult a kórházba. Útközben pedig kérte Istent, hogy mindaz, amit a telefonban hallott, csak tévedés legyen. „Elindultunk, tizenhárom perc volt, mire odaértünk a kórházba. Közben beszéltem még egy hozzátartozóval, aki sírva mondta, hogy mit mondott az orvos. Letettem a telefont és imádkozni kezdtem.”

Azt kértem Istentől, hogy mire odaérek, változzon meg ez a dolog és mondják azt, hogy félreértette és nem mondták azt, amit ő hallani vélt”

– mesélte az őszintén ledöbbent Hajdú Péternek a népszerű előadó.

Gáspár Laci Isten erejére támaszkodott és megtörtént a csoda (Fotó: YouTube)

„Na, ezek a nagy dolgok! Ez maga a csoda!”

Az, ami ezután történt, valóban felfoghatatlan és nehéz nem isteni csodaként értelmezni. Az ima ereje ugyanis legyőzte a valóságot és megváltoztatta a múltat. Legalábbis Gáspár Laci így véli. „Amikor odaértem a kórházba, ott volt az orvos és az a férfi rokon is, aki sírva mondta nekem a hírt. Az orvos pedig közölte, hogy most már jobban lesz a beteg. Mindezt úgy, hogy láttam a rokonunkat és nagyon kemény volt a látvány. Végül rákérdeztem, hogy van-e az a dolog, amit én hallottam és ő közölte, hogy ő olyasmit nem is mondott. Én persze tudtam, hogy nincs ott félreértés, hanem mindezt Isten csinálta. Na, ezek a nagy dolgok! Ez maga a csoda! Ez is hasznára vált az én hitemnek… Isten mindent meg tud változtatni. Még a múltba is bele tud nyúlni. Ez egy csoda volt, amit el kell mondanom, mert a csodák nem azért történnek, hogy neked jó legyen, hanem hogy elmond, hogy Isten él, létezik és gyógyít” – zárta gondolatait a péntek este 19:00 órától látható Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb epizódjának felvételén Gáspár Laci.