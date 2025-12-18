Mi történt? Galambos Lajos a gyerekei nélkül tölti a karácsonyt!

Galambos Lajos korábban őszintén vallott a rácsok mögött töltött 14 hónapról, amely örökre nyomot hagyott benne. Elmondása szerint nincs olyan perc, amely ne égett volna bele az emlékezetébe, a bezártság pedig nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is rendkívüli próbatételt jelentett számára. A hosszú hónapok alatt volt ideje szembenézni önmagával, a múltjával és azokkal a döntésekkel is, amelyek idáig vezettek.

Galambos Lajos felesége, Galambos Boglárka sajnálatos módon 2024-ben elhunyt, Lajos az utolsó pillanatig mellette volt

Galambos Lajos börtönbüntetése után fájdalmas dolgot tapasztalt meg

A nehéz időszak azonban nem csak a szabadság elvesztéséről szólt. Az évek során fájdalmasan megtapasztalta azt is, kik azok, akik valóban mellette maradtak, és kik azok, akik eltűntek az életéből, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rájuk. Barátok, ismerősök morzsolódtak le mellőle, a kör lassan, de biztosan beszűkült.

„Nem maradtak meg mellettem sokan, de akik igen, azok valódi igaz társak” – fogalmazott a művész a Borsnak.. A zenész szerint éppen ezek az emberek, valamint a zene és a hite adták neki azt az erőt, amellyel napról napra túl tudta élni a bezártságot. A zongora és a dallamok számára nemcsak menedéket, hanem kapaszkodót is jelentettek a legsötétebb pillanatokban.

Galambos Lajos gyermekei nélkül fog karácsonyozni

A nehéz évek után Galambos Lajos tudatos döntést hozott: az idei karácsonyt teljesen másként tölti, mint korábban bármikor. Nem a megszokott családi körben ünnepel majd, hanem egy különleges, személyes jelentőségű körútra indul Magyarországon. December 23. és 25. között felkeresi azt a tíz barátját, akik az elmúlt évek során minden körülmények között mellette maradtak.

Az én idei karácsonyom egy kicsit formabontó lesz, mert eddig mindig a családommal töltöttem. Idén ez másképp lesz! Megkeresem azokat a barátaimat, azokat az igaz társaimat, akikre a bajba számíthattam. Ebből nincs olyan sok...

– mesélte Lajos. A barátok az ország különböző pontjain élnek, így igazi ünnepi utazás vár rá. Templomba is ellátogat, és több meglepetéssel is készül, a részleteket azonban szándékosan nem árulta el. Mint mondta, szeretné váratlanul felkeresni azokat, akik számára a legfontosabbak, hiszen maga a találkozás is ajándék számukra – árulta el Galambos Lajos.