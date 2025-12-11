Galambos Lajos a Borsnak leplezte le lánya születésnapját: így ünnepelte a család a 27 éves Bogit

Stílusosan, a főváros egyik legkülönlegesebb helyén, egy elegáns skybarban ünnepelte Galambos Lajos lánya, Boglárka 27. születésnapját. Az énekes számára nemcsak az évforduló jelentett sokat, hanem az együtt töltött idő is: gyermekivel ünnepeltek, bensőséges hangulatban, ahogyan a családban mindig is szokás volt.

Galambos Lajos lánya, Bogi 27 éves lett. Édesapja megható módon köszöntötte lányát

(Fotó: Máté Krisztián)

Galambos Lajos lánya 27. szülinapját ünnepelték

„Az ő ízlését tükrözte a hely, mindent szeretett benne: a hangulatot, az ételeket, a kilátást. Nagyon jót beszélgettünk, megható volt..” – kezdte mesélni Galambos Lajos a Borsnak. Galambos Boglárka 1998-ban született, és bár ma már felnőtt, sikeres nő, a zenész számára továbbra is a “kicsi lánya” marad. Az apa-lánya kapcsolatuk évek óta rendkívül szoros és töretlen.

Mindig úgy beszéltem a gyerekeimmel, mintha a legjobb barátaim lennének. Nem mondtam olyat, hogy »kicsi vagy még hozzá«. Mindent elmagyaráztam nekik az ő nyelvükön. Ennek köszönhető, hogy ma is barátként tudunk beszélgetni

– mesélte lapunknak a zenész.

Galambos Boglárka divattervező lett, édesapja nagyon büszke is rá

(Fotó: Markovics Gábor)

Galambos Lajos odavan a lányáért

Lajos szerint lánya nemcsak kedves és talpraesett, hanem elképesztően kreatív is. A fiatal nő a divat világában találta meg önmagát: ruhatervezései már nemzetközi figyelmet is kivívtak maguknak. „Olyan hihetetlen sikerei vannak! Világcégek keresik meg. Nemrég egy osztrák fesztivállal dolgozott együtt, ahol mindenki csodájára járt a kreációinak” – mesélte büszkén.

A művészi érzék szerinte a családi környezetből is fakad:

Valahogy magától jött ez a klasszikus, finom stílus. Amit ő a koktélruháiba beletesz, az hihetetlen. Nálunk azért egy kulturált, kreatív közegben nőtt fel, és ezek a kis magok most gyönyörűen kikeltek nála.

A beszélgetésből egy szeretetteljes, támogató apa képe rajzolódik ki, aki örömmel és büszkeséggel kíséri figyelemmel lánya kiteljesedését. „Főleg egy férfinak mindig különleges, ahogy a lánya a szeme előtt nő fel. Szép, okos, talpraesett lett és ami a legfontosabb: felhív, beszélgetünk, ott vagyunk egymásnak. Eszébe jutottam neki múltkor hajnali fél egykor és hívott is. De nem bánom, örülök neki bármikor.”