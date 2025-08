Galambos Bogi saját márkája, a GBA tarol: egyedüli divatstanddal lesz jelen a Szigeten

A GBA – nem más, mint Lagzi Lajcsi lányának a márkája, az utóbbi években bebizonyította, hogy nem csupán híres családneve miatt érdemes rá odafigyelni, hanem saját stílusa, kreativitása és vállalkozói szelleme miatt is. Galambos Bogi a fiatal tervezőnő saját márkát indított GBA néven, ami mára az önazonos, fiatalos és vagány stílus szinonimájává vált. Az Instagramon és online shopján keresztül is egyre nagyobb rajongótáborra tesz szert, és most egy újabb mérföldkőhöz érkezett.

Galambos Bogi ruhái egyediek és ő is előszeretettel hordja őket (Fotó: Instagram)

Galambos Bogi márkája egyedüli a Sziget Fesztiválon

Bogi a lapunknak exkluzívan elárulta, hogy a 2025-ös Sziget Fesztiválon egyedüliként kap lehetőséget arra, hogy saját divatstanddal (pop-up store-ral) jelenjen meg a rendezvényen. Ez azt jelenti, hogy ő lesz az egyetlen tervező, aki ruhás bódéval képviselteti magát az idei fesztiválon – egy olyan megtiszteltetés és lehetőség, amire hazai divatipari szereplők közül csak nagyon keveseknek nyílik esélye.

A pop up store-t a Delta District-nél lehet majd fellelni, ami az éjszakai élet, az elektronikus zene gyűjtőhelye lesz majd. Ez hatalmas megtiszteltetés számomra. Egy ilyen szintű nemzetközi fesztiválon egyedüli ruhamárkaként jelen lenni... ez túlmutat azon, amit valaha elképzeltem. A GBA mindig is a szabadságról, a fiatalos lendületről és az önkifejezésről szólt – pont mint a Sziget

– mondta nekünk Bogi. Továbbá Bogi hozzátette, hogy szerinte azért is lehet jelen egyedüli pop up store-al, mivel ruhái újrahasznosított anyagokból lettek létrehozva, emellett ezek az anyagok nagyon jó minőségűek is, és nem egyszeri hordásra lettek megalkotva.

Galambos Bogi Sziget fesztiválon márkájával fog részt venni (Fotó: Instagram)

GBA – több mint ruhák

A GBA nem csupán divatmárka, hanem életérzés. Az egyedi, limitált darabokat kínáló kollekciók gyakran játszanak oversize szabásvonalakkal, élénk színekkel és merész kivágásokkal, miközben jól kombinálhatóak és ahogy Bogi mesélte lapunknak „nem hétköznapi és legyen extra”. Bogi célja, hogy a ruháival önkifejezést és magabiztosságot adjon viselőinek, legyen szó fesztiválról, utcai szettekről vagy akár egy laza esti buliról. A Szigeten elérhető kollekció is külön a fesztiválra készült darabokat tartalmaz majd, így aki valami igazán egyedit és stílusosat keres, mindenképp nézzen be a GBA standjához.